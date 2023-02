Pépites d’entreprises de bf1 : 800 candidats en lice pour une enveloppe de 15 millions F CFA

La télévision privée bf1 a lancé, officiellement, le samedi 18 février 2023, à Ouagadougou, la IVe édition de l’émission télé-réalité « Pépites d’entreprises » qui a enregistré la candidature de près de 800 jeunes.

La IVe édition de l’émission télé-réalité « Pépites d’entreprises », à l’instar de celles passées, entend mettre l’accent sur la concrétisation des projets des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. A cet effet, elle a été officiellement lancée, le samedi 18 février 2023, à Ouagadougou. IVe du genre, cette édition verra la participation de près de 800 jeunes entrepreneurs venant de 61 localités du pays.

Selon le directeur général de la télévision bf1 et promoteur de la compétition, Issoufou Saré, cette initiative est une manière pour lui de contribuer à la résolution du problème d’employabilité des jeunes au Burkina Faso. A l’écouter, cette compétition a pu s’imposer dans le paysage médiatique burkinabè comme étant l’émission phare de développement de l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes.

Pour le directeur général adjoint de Coris Bank International, Théodore Sandwidi, représentant le parrain de l’émission, Idrissa Nassa, ces participants auront l’occasion de développer le potentiel qui sommeille en eux et de pouvoir se réaliser à travers la création d’entreprises. « Dix mois durant, ils bénéficieront de formations, de séances de coaching, de réseautage, de networking, de foires et bien d’autres opportunités avec à la clé un chèque de plus de 15 millions F CFA», a-t-il déclaré.

Pour lui, le plus important, pour les ‟ pépites 2023”, ne doit pas être d’acquérir les 15 millions F CFA, mais plutôt d’acquérir des connaissances et d’augmenter leurs chiffres d’affaires et de s’imposer dans le domaine des affaires de manière positive. « Participer pleinement aux activités prévues pour cette compétition vous permettra d’apprendre, de vous former et de renforcer votre conviction et votre envie de réussir. C’est là que réside toute la victoire à une telle époque », a-t-il laissé entendre.

Il a invité les pépites à être « une solution pour la Nation », car a-t-il fait savoir, « être une solution pour la Nation, ce n’est pas toujours avoir le plus gros chiffre d’affaires, mais c’est de véritablement développer des initiatives qui permettront à tous ceux-là qui résident au Faso et hors du pays de s’en inspirer».

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Estelle KONKOBO

Ousséni OUEDRAOGO (Stagiaires)