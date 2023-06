Perspectives économiques mondiales 2023 : L’économie mondiale est dans une position précaire 

La Banque Mondiale a publié son rapport sur ses perspectives économiques mondiales de 2023 en début juin. Il ressort que la croissance a nettement ralentie et le risque de tensions financières dans les économies de marché émergentes et en développement s’intensifie dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

Sans que ce ne soit une fatalité, la croissance mondiale au cours de cette année ne semble pas dans une bonne dynamique. En effet, selon les projections de la Banque Mondiale, publiée en début juin 2023, l’économie mondiale va enregistrer une baisse de performance.

La croissance mondiale devrait marquer le pas en 2023, pour tomber à 2,1 %, contre 3,1 % en 2022, indique la Banque Mondiale.

Selon le rapport, dans les économies avancées, la croissance devrait chuter de 2,6 % en 2022 à 0,7 % cette année, et rester faible en 2024.

Dans la zone euro par exemple, la croissance devrait passer de 3,5 % en 2022 à 0,4 % en 2023, en raison de l’effet différé du durcissement de la politique monétaire et de l’augmentation des prix de l’énergie ; tandis que l’économie des États-Unis devrait chuter à 0,8 % en 2024, après un taux de croissance de 1,1% en 2023.

Pour ce qui est des pays émergents et en développement, exclusion faite de la Chine, leur croissance devrait ralentir à 2,9 % en 2023 tandis qu’elle était de 4,1 % l’année en 2022.

« L’économie mondiale est dans une position précaire. En dehors de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud, elle est loin du dynamisme nécessaire pour éliminer la pauvreté, lutter contre le changement climatique et reconstituer le capital humain. En 2023, le commerce progressera à moins d’un tiers du rythme observé dans les années précédant la pandémie. Dans les marchés émergents et en développement, la pression de la dette s’accroît sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt. La faiblesse des finances publiques a déjà fait basculer de nombreux pays à faible revenu dans une situation de surendettement. Dans le même temps, les financements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable dépassent largement les projections les plus optimistes en matière d’investissement privé », indique l’économiste en chef et premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale Indermit Gill.

Selon les dernières prévisions, les chocs simultanés causés par la pandémie, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le ralentissement économique brutal dans un contexte de resserrement des conditions financières mondiales constituent un sérieux revers pour le développement, qui persistera dans un avenir prévisible, précise le rapport.

Déjà aux prises avec une croissance faible, à la persistance d’une inflation élevée et à des niveaux d’endettement record, et jusque-là que peu affectées par les turbulences bancaires récentes dans les économies avancées, la plupart des économies émergentes et en développement évoluent désormais dans des eaux dangereuses.

L’éventualité et les répercussions plus étendues d’un regain de tensions financières dans les économies avancées, les conséquences de l’augmentation des taux d’intérêt américains pourraient davantage compliquer leur situation.

« Risques de surendettement »

« Si les pressions inflationnistes devaient perdurer plus longtemps que prévu ou si les tensions dans le secteur bancaire des économies avancées s’étendaient au système financier mondial, les conditions financières de l’Afrique subsaharienne pourraient se détériorer encore plus. Cela entraînerait de nouvelles dépréciations monétaires et de nouvelles sorties de capitaux, et accroîtrait les risques de surendettement », soulignent les rapporteurs de la Banque Mondiale.

Avec pour conséquence, un impact négatif sue les efforts de développement et de réduction de la pauvreté, surtout dans les pays à faible revenu.

Outre les paiements d’intérêts qui absorbent une part croissante de recettes publiques déjà limitées, les chocs négatifs comme les évènements climatiques extrêmes et les conflits pourraient faire basculer les ménages dans la précarité dans les pays à faible revenu que partout ailleurs, en raison de l’insuffisance des filets de protection sociale.

En moyenne, poursuit le rapport, ces pays ne consacrent que 3 % de leur PIB à leurs populations les plus vulnérables, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 26 % pour l’ensemble des économies en développement.

Et toujours selon le rapport, dans plus d’un tiers des pays à faible revenu, le revenu par habitant à l’horizon 2024 sera encore inférieur aux niveaux de 2019.

« L’inflation galopante a aggravé les difficultés économiques des pauvres et a fortement accru l’insécurité alimentaire. Ainsi, l’Afrique subsaharienne a entamé cette année avec 35 millions de personnes supplémentaires en situation d’insécurité alimentaire aiguë par rapport au début de l’année 2022. Dans plusieurs pays, en particulier dans ceux à revenu faible de la région en situation de fragilité et de conflit, des sécheresses prolongées et des conflits armés ont aggravé ces effets », note le document.

Les perspectives de réduction de la pauvreté restent donc sombres, avec près de 40 % de la population d’Afrique subsaharienne vivant dans des pays où le revenu par habitant sera plus faible en 2024 qu’en 2019.

Mais la bonne nouvelle est que, selon le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, il est possible d’inverser la tendance de ces prévisions de croissance qui sont ne sont pas une fatalité ; mais à condition d’y œuvrer tous ensemble.

« Le moyen le plus sûr de faire reculer la pauvreté et de favoriser la prospérité est l’emploi, et le ralentissement de la croissance rend la création d’emplois beaucoup plus difficile », prévient le nouveau patron de la Banque Mondiale.

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com