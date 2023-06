Photosa 2023 : 16 photographes invités et un hommage posthume à David Pace de Bereba

La deuxième édition de la biennale de la photographie d’art Photosa a mis en valeur les créations de seize photographes.

Du 16 au 19 mars 2023, la salle de cinéma de Wemtenga s’est transformée en un grand espace d’exposition de photos dans le cadre de la deuxième édition de Photosa, la biennale de la photographie d’art.

Un événement initié par le Cercle des photographes du Burkina Faso (CERPHOB) du photographe burkinabè Adrien Bitibaly pour rapprocher la photographie des populations.

« Rapprocher la photographie de la population, c’est toute l’idée derrière ce projet. Ces genres de photographie d’art sont montrés dans les galeries spécialisées ou dans des lieux d’exposition réservés à des privilégiés », a fait savoir Dr Fatou Ghislaine Sanou, cheffe de service des Affaires sociales, culturelles et des Loisirs à l’université Joseph-ki-Zerbo.

Cette année, les œuvres de seize photographes d’Afrique, d’Europe, des Antilles et d’Amérique du Nord ont permis-en termes d’objectifs- de « promouvoir la photographie d’art auprès du grand public et dans le milieu culturel du Burkina Faso en offrant un espace de médiation sur la culture visuelle, en mettant la photographie au cœur des quartiers et en créant un cadre d’expression, de formation et de promotion pour les photographes burkinabè et internationaux ».

L’un des points marquants de Photosa 2023 a été l’hommage posthume rendu au photographe américain et grand ambassadeur du Burkina Faso, David Pace. Son travail photographique, présenté à Venise lors de la Biennale de 2019, a porté durant dix ans sur la vie à Bereba, un village situé dans la région des Hauts-Bassins.

Alassane KERE