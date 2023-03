Pied d’athlète : « La pathologie parait banale, mais on peut avoir des complications très graves », Dr Angèle Ouangré

Selon le Dr Angèle Ouangré, la pathologie parait banale, mais on peut avoir des complications très graves. Elle explique que, non traité, un pied d’athlète peut être à l’origine de pénétration de germes divers (porte d’entrée bactérienne) à l’origine d’érysipèle de jambe ; de lymphangite ; d’adénite ; de phlegmon et même de septicémie. Et d’ajouter que cette infection peut se diffuser à l’ensemble du pied ou à d’autres régions du corps (peau, ongles et grands plis). Elle peut contaminer pied-main possible, en particulier avec T. rubrum : « two feet, one hand ». « Toute maladie des espaces inter-orteils n’est pas pied d’athlète. Il existe d’autres causes », confie-t-elle.

Pour prévenir la pathologie, le Dr Angèle, Ouangré conseille quelques gestes préventifs. Il s’agit notamment d’avoir une bonne hygiène des pieds en les lavant régulièrement, de bien se sécher les pieds après la toilette, spécialement entre les orteils, d’utiliser du talc dans les chaussures ou une poudre antifongique. Elle préconise également de changer régulièrement de chaussures pour permettre une aération de celles-ci ; de porter des chaussettes en coton (elles absorbent mieux la transpiration) ; et d’éviter de marcher pieds nus (porter des claquettes en milieu public (plage, piscines, vestiaires) et de prendre en charge certaines maladies générales comme le diabète et l’immunodépression.

Wamini Micheline OUEDRAOGO