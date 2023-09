Plan d’action pour la stabilisation et le développement : Des partenaires du Burkina disposés à accompagner le pays

Cette rencontre de haut niveau se voulait un cadre de présentation du Plan d’action pour la stabilisation et le développement et de voir comment des fonds pourraient être mobilisés pour soutenir ce plan qui reste une priorité au Burkina Faso.

» La tenue de cet événement était de mobiliser les partenaires dont certains ont fait des annonces pour soutenir le Burkina Faso » indique Son Excellence Mme Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabè de l’extérieur. Du reste, au titre des soutiens, le Fonds pour la consolidation de la Paix a annoncé un accompagnement à hauteur de 15 millions de dollars pour soutenir le Burkina Faso.

En prélude à cette rencontre, un plan d’action intermédiaire des Nations Unies pour le Burkina Faso a été mis en place. Celui-ci vient en soutien du Plan d’action pour la stabilisation et le développement a précisé la cheffe de la diplomatie burkinabè.

Cette rencontre de haut niveau à l’initiative du département des Affaires Étrangères a enregistré la participation de personnalités de haut rang parmi lesquelles les membres du gouvernement constituant la délégation burkinabè et Madame Amina J. Mohammed, Vice Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies et présidente du groupe des nations Unies pour le développement durable. Quant aux pays partenaires, l’on note la Russie, les États-Unis, les Emirats Arabes Unis, des responsables des agences des Nations Unies et d’ONG telle que Catholic Relief service.