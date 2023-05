Plateforme nationale pour l’action caritative (Ehsan) en Arabie saoudite : Plus de 4 milliards de Saudi Riyal de dons au profit de  plus 23 domaines humanitaires

L’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA), qui supervise la Plateforme nationale pour l’action caritative (Ehsan), a annoncé que le volume des dons reçus par Ehsan au cours des deux dernières années, date de sa création, a atteint plus de 4 milliards de Saudi Riyal (SAR), au profit de 4 873 677 hommes et femmes.

Ehsan a permis ainsi aux membres de la communauté de faire des dons avec aisance à travers des canaux officiels fiables, de sorte que les dons parvenaient à ceux qui les méritaient dans les divers domaines de l’action caritative. Le président de la SDAIA et chef du comité de supervision d’Ehsan, Dr. Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et à Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Président du conseil des ministres, pour le grand soutien apporté à la plateforme, dont leur généreux don fait pendant le mois sacré du Ramadan, de 70 millions SAR.

Al-Ghamdi a exprimé ses sincères remerciements à ceux qui se sont impliqués dans des œuvres caritatives menées par l’intermédiaire d’Ehsan qui applique les normes de gouvernance les plus élevées dans ses procédures, conformément aux directives du Prince héritier, Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, en utilisant des technologies de pointe pour promouvoir l’action caritative.

A noter que la plateforme électronique Ehsan est supervisée par 12 organismes gouvernementaux qui forment son comité de surveillance et dispose également d’un comité de charia qui veille à ce que ses activités soient conformes aux dispositions de la charia islamique.

Grâce à ses campagnes caritatives et de sensibilisation, la plateforme vise à promouvoir la culture caritative et la solidarité communautaire, conformément aux objectifs de la Vision saoudienne 2030, à soutenir les projets communautaires et les cas humanitaires, à permettre à la communauté de faire des dons à travers des canaux officiels fiables.

Ehsan est devenue la première destination pour les dons fiables en tant que plateforme nationale qui garantit la transparence aux donateurs, et qui est en constance prête à travailler avec les bienfaiteurs et à les motiver à faire un don aux nécessiteux.

La plateforme effectue sa mission caritative grâce aux dons de particuliers, d’entreprises, de banques et de personnes fortunées via l’application et le site Web de la plateforme (https://ehsan.sa/), au côté du centre d’appels via le numéro 8001247000 et des comptes bancaires affiliés.

SPA