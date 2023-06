Plusieurs bases terroristes détruites, du matériel récupéré

Plusieurs bases terroristes ont été détruites ces derniers jours à travers le Burkina, des terroristes neutralisés, d’autres capturés et du matériel récupéré, a appris l’AIB mercredi, auprès de sources sécuritaires.

Les services de renseignement burkinabè tournent à plein régime. Grâce à leurs actions, des bases terroristes ont été découvertes puis détruites par les Forces combattantes avec l’appui des moyens aériens. Ainsi ces dernières heures, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, plusieurs autres mis aux arrêts et du matériel récupéré dans la région du Nord. Au niveau du Centre-Est, les Forces combattantes continuent de mettre la pression sur la forêt de Kankanmogré qui abrite de nombreuses bases terroristes. Ainsi, une base qui abritait des véhicules volés et une unité de production d’engins explosifs a été visitée par les boys. Plusieurs malfaiteurs ont été neutralisés et des armes saisies. Une colonne de terroristes qui a quitté les environs de Dori pour Kalambaogo (Piéla) a été frappée par les vecteurs aériens, mettant hors de nuire plusieurs d’entre eux. Les rescapés ont été neutralisés pendant les ratissages opérés par les unités au sol. Vers Kalari, toujours dans la zone de Piéla, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans leur base par les vecteurs aériens. Les Forces combattantes engagées au sol ont récupéré des armes et des moyens roulants. L’une des plus grosses prises de ces dernières heures, est l’anéantissement d’une grande base terroriste à la frontière avec le Mali. Grâce à la coordination de plusieurs vecteurs aériens, des véhicules pickup ont été mis hors d’usage et des combattants terroristes neutralisés. Ces derniers jours, de nombreuses localités ont pu également être ravitaillées. Les opérations de restauration de l’intégrité territoriale et de paix se poursuivent sur tous les fronts, assurent les sources de l’AIB.

Agence d’information du Burkina