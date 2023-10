Plusieurs terroristes neutralisés, du matériel récupéré

Les Forces combattantes ont neutralisé dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs terroristes dans la zone de Bogandé et récupéré du matériel, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires qui annoncent également, une vingtaine d’autres criminels abattus dans le Sahel.

Ces derniers jours, les FDS et les VDP ont mené plusieurs escortes et des offensives contre l’ennemi. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre 2023, les braves combattants ont lancé un assaut sur un groupe terroriste dans la zone de Bogandé, région de l’Est. Au bilan, plusieurs terroristes ont été neutralisés et leur matériel saisi. Dans la région du Sahel, plus précisément à Taouremba, ce sont les vecteurs aériens qui se sont chargé des ennemis de la Nation, réunis en conclave. Les radars ont d’abord repéré un groupe de terroristes qui se rendait à Taouremba. Ils ont été accueillis sous un grand arbre par un autre groupe déjà installé. Les frappes vont permettre de réduire à néant ces assassins, estimés à une vingtaine d’individus. Selon nos sources, les opérations se poursuivent au niveau de tous les fronts.

