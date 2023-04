Pô : une bonne volonté répare une infrastructure de franchissement

Kantigui a été informé d’une action salvatrice d’un jeune transitaire originaire du village de Kaya, commune de Tiébélé, province du Nahouri. Selon l’informateur de Kantigui, cette généreuse personne a réparé une infrastructure de franchissement entre les villages de Kaya et Songo qui était dans un état de dégradation très avancée.

La source de Kantigui précise que si elle n’était pas réparée, les deux villages, à l’installation de la saison des pluies, se trouveraient coupés. Elle a indiqué par ailleurs que le donateur qui a déboursé environ deux millions CFA n’est pas à sa première action pour améliorer les conditions de vie des populations du Nahouri.

A titre d’exemple, elle a cité, entre autres, la subvention de plus de 500 actes de naissance, des Cartes nationales d’identité Burkinabè (CNIB) au profit des populations des six villages de Kaya, en collaboration avec la mairie de Tiébélé et l’Office national d’identification (ONI) et le parrainage de plusieurs activités au niveau provincial. Kantigui salue au passage l’initiative de ce jeune transitaire et souhaite que d’autres Burkinabè lui emboitent le pas pour soutenir l’Etat.

Ramadan: les prières nocturnes suspendues au Centre-Nord

Kantigui a pu parcourir, à travers un communiqué en date du 10 avril 2023 que le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso (FAIB) du Centre-Nord, informe les fidèles musulmans de la suspension des prières nocturnes (kiyâmil layl) sur toute l’étendue du territoire régional.

Toutefois, ajoute le communiqué, il invite l’ensemble des fidèles à observer les prières à domicile afin d’avoir les grâces divines de la dernière décade de ce mois béni de Ramadan. La raison de cette suspension est liée, selon la note, à l’instauration du couvre-feu dans la région.

En parcourant le communiqué, Kantigui a été informé que le président a déclaré savoir compter sur le sens élevé de responsabilité des fidèles pour le respect strict des mesures prises par les autorités administratives de la région, dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste. Kantigui estime que cette mesure vaut son pesant d’or, ce ,d’autant plus qu’aucune action n’est de trop pour soutenir les actions de sécurisation et de lutte contre le terrorisme.

Dafani SA : 16 travailleurs licenciés

C’est avec amertume que Kantigui a appris que le bras de fer engagé par le personnel de la Société Dafani SA pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail, s’est soldé par des licenciements. Selon les confidences faites à Kantigui, ce qui était considéré comme des bruits de couloir est désormais officiel.

L’usine de fabrication de jus de mangue basée à Orodara, province du Kénédougou, par une lettre en date du 14 mars 2023, a mis à la porte 16 agents. Dans la même veine, a poursuivi l’informateur de Kantigui, huit délégués du personnel ont reçu une mise à pied provisoire. Il est reproché à ces agents, aux dires de la source de Kantigui, des « fautes graves avérées » relatives à la fermeture de l’usine durant la période du 20 au 23 janvier 2023.

Pour mémoire, le 19 janvier 2023, pour protester contre des lettres d’explication adressées à 28 agents qui n’avaient pas pris part à une journée de salubrité organisée le 26 décembre 2022 au sein de l’usine dont la participation était censée être volontaire, les travailleurs de l’usine avaient marqué un arrêt de travail pour une durée indéterminée.

Mais après des négociations, les ouvriers avaient repris le service dans la soirée, du lundi 23 janvier 2023. Kantigui souhaite vivement qu’une solution soit trouvée à cette crise afin de permettre à cette usine qui fait la fierté de la cité du Verger de retrouver ses lettres de noblesse.

ONEA-Kaya : l’eau « inonde » les robinets

Depuis fin mars 2023, Kantigui a constaté avec joie que les robinets et fontaines de la ville de Kaya fonctionnent désormais à temps plein avec un fort débit d’eau qu’auparavant. Kantigui a appris que la station de l’ONEA implantée au niveau du barrage du lac Dem, situé à 12 km de la ville, est remise en marche après 21 jours de travaux acharnés.

Et ce, grâce à l’appui des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le premier « informateur » de Kantigui est sa fillette de sept ans. « Papa, tonton Sam (militaire) a arrangé notre robinet. L’eau vient beaucoup. Il nous a dit qu’on peut se doucher matin, midi et soir maintenant », a-t-elle lancé au portail, dès le retour de voyage de Kantigui.

Pour dire que même les tout-petits reconnaissent les efforts consentis par les FDS et VDP pour le bien-être des populations. Après six mois de pénurie d’eau sans précédent, les Kayalais peuvent désormais étancher leur soif à volonté. Kantigui traduit sa gratitude aux forces combattantes engagées de jour comme de nuit pour la sécurisation du territoire ainsi qu’à l’équipe de l’agence ONEA-Kaya pour ce formidable travail.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89