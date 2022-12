Primature : le mérite de 16 agents reconnu

16 agents du Premier ministère qui se sont illustrés par leur abnégation au travail ont vu leur mérite reconnu, le jeudi 22 décembre, 2022 à Ouagadougou.

La Primature est reconnaissante des efforts fournis par son personnel pour le développement du Burkina Faso. L’institution a, à cet effet, décoré 16 de ses agents, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou. Parmi les récipiendaires, 7 ont été faits Chevalier de l’Etalon et les 9 autres Chevaliers de l’Ordre de mérite burkinabè. Au cours de la cérémonie de distinction, le Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambèla a félicité les bénéficiaires qui ont fait montre d’abnégation dans leurs services respectifs. A l’occasion, il les a exhortés à maintenir le cap car l’acte de décoration renferme trois messages. A l’entendre, le premier message est destiné au récipiendaire, le deuxième est orienté vers son entourage et le troisième va à l’endroit de la société. Le chef du gouvernement a par ailleurs relevé que cette reconnaissance de la Nation requiert des bénéficiaires une certaine conduite.

« Vous êtes devenus des modèles à suivre et vous devez entrainer vos collaborateurs à être également des modèles », a-t-il soutenu. L’on a coutume de dire que l’exemple doit venir d’en haut, a signifié M. Kyélem, et en tant que membre du personnel de la Primature vous devez donner le bon exemple. Le message semble être bien reçu par les récipiendaires. Jocelyne Poda, secrétaire à Bagrépôle, une structure rattachée à la Primature a été décorée Chevalier de l’Ordre du mérite. Elle a confié que cette distinction est une invite à redoubler d’efforts au travail. « Je suis très contente pour cette décoration. Je remercie mes supérieurs hiérarchiques », s’est-elle exprimée. Mme Poda a dédié cette médaille à ses supérieurs, à ses collègues et à sa famille. Jean Baptiste Dipama, communicateur et chargé de mission à la Primature est fait Chevalier de l’Etalon burkinabè. M. Dipama a remercié Dieu et les autorités qui l’ont proposé à cette décoration. Pour lui cette distinction est le fruit des efforts conjugués de l’ensemble de ses collaborateurs. « Cela fait maintenant six ans que je travaille comme communicateur et chargé de mission à la Primature », a-t-il signifié.

Abdoulaye BALBONE