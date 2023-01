Priorités de la Transition : le nouvel administrateur du Burkina Faso à la BAD échange avec le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a reçu en audience, le jeudi 19 janvier 2023, Désiré Guedon, administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) pour 8 pays, dont le Burkina Faso. Monsieur Guedon est venu recueillir les orientations et les instructions des autorités burkinabè, dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Le Burkina Faso est un actionnaire et investisseur à la BAD. Depuis 2022, c’est un nouvel administrateur, Monsieur Désiré Guedon qui le représente, ainsi que 7 autres pays. Afin d’assurer efficacement son mandat, l’administrateur représentant le Burkina est venu échanger avec les autorités burkinabè. « Je suis venu en mission de consultation au Burkina Faso. Car je représente ce pays dans les instances de décision de la BAD. Je suis venu afin de recueillir leurs orientations et instructions pour défendre les intérêts du Burkina Faso au sein de la BAD », a soutenu l’administrateur Guedon. Il a aussi rassuré le Burkina de l’accompagnement de son institution dans les différents chantiers et défis que le pays traverse. A l’issue de son exposé, le chef du gouvernement a signifié que la BAD devrait fournir davantage d’efforts dans le domaine du développement. En effet, selon lui, tous les continents se développent, excepté le continent africain. « Nous nous demandons si vous êtes une institution de développement ou une structure de mystifications ». Pour Me Kyélem, la BAD, en plus des autres acteurs, doit œuvrer, afin d’impulser véritablement le développement dans le continent noir.

En ce qui concerne le Burkina Faso, les orientations sont claires, selon le Premier ministre. « L’attitude actuelle du Burkina Faso, c’est la restauration de la paix et l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Les accompagnements de la BAD dans ces domaines sont les bienvenus. Mais, nous ne souhaitons pas des prêts. Car, selon les instructions du chef de l’Etat Ibrahim Traoré, nous travaillons à éviter l’endettement du pays. Aussi, nous ne souhaitons pas les lourdeurs dans le traitement des dossiers, car tout est urgent pour nous », a-t-il affirmé. Des dossiers du Burkina Faso sont en instance à la BAD, selon l’administrateur. Il s’agit des dossiers en rapport avec la construction d’infrastructures, des projets de développement dans le cadre de l’agriculture, de la santé, de l’éducation. « Mon souhait est l’aboutissement de ces dossiers. La BAD doit être une banque pour les pauvres et non pour une catégorie donnée de personnes », a conclu le Premier ministre.

DCRP/Primature