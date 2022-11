Prise en charge des personnes déplacées internes au Sahel : Le gouverneur demande l’arrêt de toutes les modalités de distribution du cash

Dans une correspondance en date du 28 novembre 2022, le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho a invité les responsables des agences du système des Nations Unies, ONG, projets et programmes intervenant dans son ressort à arrêter toutes les modalités de distribution du cash.

Dans la correspondance dont nous avons eu une copie, il a été d’emblée rappelé que lors de la rencontre du 25 novembre dernier entre les représentants du système des Nations-Unies et les personnes ressources de la région du Sahel, présidée par le gouverneur, le diagnostic de la distribution du cash, ses dérives et ses méfaits sur la société, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, gage et socle d’un retour à la paix ont été débattus et compris de tous.

Conformément aux conclusions de ladite rencontre, le gouverneur du Sahel a invité à arrêter toutes les modalités de distribution du cash sur toute l’étendue du territoire régional à partir du 31 décembre 2022 avec prise d’effet le 1er janvier 2023.

Par ailleurs, il a exhorté ses interlocuteurs à réorienter les financements y afférents sur des formations ou le renforcement de capacités de groupements, associations ou coopératives.

Toute chose qui, selon le lieutenant-colonel Sorgho, contribuera à faciliter et à accompagner efficacement la résilience des populations vulnérables éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire que traverse la région.

« Je reste convaincu que, c’est ensemble et surtout dans une synergie d’actions et de dynamique de responsabilisation des Personnes déplacées internes (PDI) et personnes vulnérables que nous pourrions relever les défis liés à l’assistance et à la préservation de la dignité humaine, de la cohésion sociale au sein des communautés dans la région du Sahel », a-t-il conclu.

Lettre Gouverneur

Ali Mamoudou Maiga

AIB/seno