Prix Félix-Houphouët-Boigny du Conseil de l’Entente : 10 millions FCFA pour le jeune meilleur réalisateur

A l’occasion de la 28e édition du FESPACO, le secrétariat exécutif du Conseil de l’Entente a animé, le jeudi 2 mars 2023 à Ouagadougou, une conférence de presse sur le prix spécial Félix-Houphouët-Boigny de l’institution. Le prix est composé d’un trophée d’une valeur de 1 million F CFA et d’une somme de 10 millions F CFA.

Le Conseil de l’Entente a respecté la tradition vis-à-vis du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). L’institution sous régionale a reconduit pour la 28e édition de la biennale du cinéma africain son prix dénommé , prix spécial Félix-Houphouët-Boigny de l’institution décerné au jeune meilleur réalisateur issu des 5 pays membres du Conseil. Selon le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l’Entente, Ali Idi, ce prix a été instauré par la conférence des chefs d’Etat du même espace. Il vise à y promouvoir le cinéma . A l’écouter, le créneau du Conseil de l’Entente est la fraternité, l’entente et la solidarité. Il s’agit, a-t-il soutenu, de promouvoir toutes ces valeurs importantes pour nos peuples.

La présidente du jury du prix Félix-Houphouët-Boigny , Carole Lokossov Akpé a précisé que les films ont été choisis selon les critères fixés par l’institution à savoir la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit, la paix et la justice sociale, la fraternité, l’entente et la solidarité, la promotion des valeurs culturelles africaines, la promotion de la jeunesse et l’approche genre. A l’entendre, le jury a été installé, le 24 février 2023 et s’est aussitôt mis à la tâche. C’est un jury international de 5 membres issus des 5 pays membres du Conseil à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. De l’avis de la présidente du jury, sur la base des critères déclinés par le Conseil, 12 films ont été retenus pour la compétition. « Nous avons eu toutes les facilités pour les visionner. Cette année, nous n’avons pas beaucoup de films comparativement aux éditions précédentes. Mais nous avons pu dégager un film qui répond aux attentes de l’institution. Même si la moisson a été moins fournie, les films étaient de bonne qualité», a reconnu Carole Lokossov Akpé. La présidente du jury a par ailleurs confié que le lauréat du prix sera connu ce vendredi 03 mars. Il recevra un trophée d’une valeur de 1 million FCFA et d’une somme de 10 millions FCFA, a-t-elle signifié.

Abdoulaye BALBONE