Prix ICFJ Knight 2023 : Mariam Ouédraogo des Editions Sidwaya reçoit son trophée et le dédie aux femmes victimes du terrorisme

La journaliste burkinabè Mariam Ouedraogo des Editions Sidwaya a reçu le jeudi 02 novembre 2023 à Washington le Prix ICFJ Knight 2023.Une distinction qu’elle a dédié aux femmes victimes du terrorisme au Burkina Faso.Très attachée à travers ses articles à la défense et à la protection des femmes victimes des terroristes au Burkina Faso, Mariam Ouédraogo, journaliste aux Editions Sidwaya, a été désignée lauréate 2023 du Prix ICFJ Knight. A Washington, la capitale américaine, elle a officiellement reçu sa distinction.

« A toutes ces femmes qui croupissent dans la douleur et dans le silence, du fait de la violence des conflits et qui se battent pour leur survie et celle de leur progéniture. Je vous dédie ce prix, et je prie pour que la paix revienne dans mon Burkina Faso, et dans les autres pays en proie aux attaques terroristes », a-t-elle déclaré à l’Agence d’information du Burkina (AIB).

L’ancienne stagiaire de l’AIB a aussi dédié son prix à sa famille et à son employeur, le premier groupe de presse au Burkina Faso, les Editions Sidwaya. La cérémonie de remise du prix a été marquée par la présence de l’ambassadeur par intérim du Burkina Faso aux Etats-Unis d’Amérique, Jean Baptiste Gagré, l’attaché de presse, Servace Maryse Dabou et le chef du service protocole.

Avant de se rendre à Washington, elle avait décroché le 21 octobre 2023 le prix international du journalisme d’investigation Norbert Zongo (PAJI-NZ) en presse écrite et le prix Marie Soleil Frère de la meilleure journaliste du Burkina Faso. En termes de distinctions, Mariam Ouédraogo a remporté 4 prix internationaux-notamment celui du Prix Bayeux-calvados-Normandie des correspondants de guerre- et 16 prix nationaux.

Sidwaya.info