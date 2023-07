  Procès Mohammed Sinon : L’activiste écope de 3 ans de prison et un million d’amende ferme

Poursuivi pour avoir publié sur Facebook en mai dernier un audio et une vidéo dans lesquels il aurait ouvertement critiqué le corps de la Gendarmerie nationale, l’activiste Mohammed Sinon a été condamné ce mardi à trois ans de prison ferme et une amende d’un million de Francs CFA . Il a un délai de 3 mois pour s’acquitter de l’amende.

Au bénéfice du doute, le tribunal a, dans sa décision, abandonné la poursuite en lien avec des faits de mise en danger d’autrui.

Le leader de la société civile avait bénéficié d’un sursis d’une peine d’emprisonnement de deux ans dans une précédente affaire.

La révocation dudit sursis cumulé à la condamnation d’un an de prison et 500 mille FCFA d’amende ferme prononcé ce mardi, pour les faits de « diffamation », lui font trois ans de prison ferme et un million d’amende.

Dans l’audio qui l’a conduit devant le tribunal, Mohammed Sinon a déclaré que la Gendarmerie ne s’implique pas à 100% dans la lutte contre le terrorisme et la corruption.

Sidwaya.info