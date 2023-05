Procès Ousmane Sonko : La prison ferme et un mandat d’arrêt requis contre l’opposant

Un magistrat sénégalais a réclamé ce lundi 8 mai une peine de prison ferme et la délivrance d’un mandat d’arrêt contre l’opposant Ousman Sonko, lors d’un procès en appel pour diffamation dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024.

Le tribunal devait prononcer sa décision aujourd’hui.

Dans le détail, le procureur général a requis contre lui deux ans d’emprisonnement dont un ferme, un mandat d’arrêt et la publication de l’arrêt dans cinq journaux.

Ousmane Sonko était absent au procès devant la cour d’appel de Dakar.

Troisième de la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de février 2024, il est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang pour « diffamation, injures et faux ». Il a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette peine préservait son éligibilité, selon ses avocats, mais celle-ci pourrait être mise en cause par une condamnation plus lourde en appel.

