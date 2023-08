Procès Vincent Dabilgou : 7 ans de prison ferme pour l’ancien ministre des Transports

Le verdict du procès de l’ancien ministre des Transports, Vincent Dabilgou, est tombé, le jeudi 17 août 2023, au Tribunal de grande instance Ouaga 1. On retient de ce dossier que les principaux accusés que sont Vincent Dabilgou et Jean Gabriel Seré ont été condamnés respectivement à 7 et 3 ans de prison ferme et une amende de plus de 3 milliards chacun.

Longtemps attendu, le verdict du procès de l’ancien ministre et président du parti le Nouveau Temps pour le développement (NTD), Vincent Dabilgou, est désormais connu. En effet, le prononcé du verdict final, rendu en première instance au Tribunal de grande Instance Ouaga I, est intervenu le jeudi 17 août 2023.

Principal accusé dans ce dossier qui a connu des semaines de jugement, Vincent Dabilgou et six autres personnes inculpées ont été condamnés à des peines de prison ferme et au paiement d’amendes. Au terme de ce procès, M. Dabilgou , ex-ministre des Transports, a été condamné à 11 ans de prison, dont 7 ans ferme et au paiement d’une amende de plus de 3 milliards de FCFA.

Quant à Jean Gabriel Séré, ex- Directeur administratif et financier (DAF) du ministère des Transports sous le régime de Roch Kaboré, il a été condamné à 6 ans de prison dont 3 ans ferme et au paiement d’une amende de plus de 3 milliards de FCFA. En ce qui concerne le parti politique, le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) auquel ils appartiennent, il est suspendu de toute activité politique pour une durée de cinq ans.

Des biens confisqués

Il ressort également du verdict que Ousmane Sigué, ex-comptable matière du ministère des Transports, a écopé d’une peine d’emprisonnement de onze 11 ans dont 4 ans ferme et à une amende ferme de 395 106 384 F CFA. Malick Koanda, directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso (SOPAFER-B), lui, a été condamné à une peine d’emprisonnement de onze 11 ans dont 5 ans ferme et à une amende ferme de 2 460 868 092 francs CFA.

Pour ce qui concerne Alhoussaini Ouédraogo, directeur administratif et financier de la société Ildo Oil, le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 11 ans dont 2 ans ferme et d’une amende ferme de 269 746 092 francs CFA pendant que Minata Coulibaly, responsable commerciale de Green Energy, se retrouve avec une peine d’emprisonnement de 4 ans assortis du sursis et d’une amende ferme de 10 000 000 de francs CFA.

Le parti NTD a aussi été condamné au terme de ce jugement à une amende ferme de 10 000 000 francs CFA. Le Tribunal a aussi ordonné « la confiscation des biens meubles et/ou immeubles de Vincent Dabilgou, de Jean Gabriel Séré, de Ousmane Sigué, de Malick Koanda et du NTD à concurrence des sommes détournées soit 1 125 286 154 francs CFA au profit du Trésor public.

Dans le cadre de ce procès, les prévenus étaient poursuivis pour plusieurs faits, dont ceux de « détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, abus de fonction, faux et usage de faux en écriture, blanchiment de capitaux, financement occulte de parti politique, complicité de financement de partis politiques et enrichissement illicite ». La fin de ce procès met fin à un feuilleton judiciaire qui aura cristallisé l’attention de beaucoup de Burkinabè.

Soumaïla BONKOUNGOU