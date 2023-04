Production et transformation du miel : Une dizaine d’apiculteurs à l’école des bonnes techniques

L’atelier de renforcement des capacités des apiculteurs des régions du Centre-Sud et du Centre-Est sur les bonnes techniques de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du miel, s’est tenu, du 26 au 28 avril 2023, à Tenkodogo.

Les bonnes techniques de production, de récolte, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du miel n’ont plus de secret pour une dizaine d’apiculteurs des régions du Centre-Sud et du Centre-Est. Ils ont été initiés à ces notions, au cours d’un atelier tenu du 26 au 28 avril 2023, à Tenkodogo.

Organisée par l’ONG Africa’s sustainable development council (A.SU.DE.C), cette session, s’inscrivant dans le cadre du projet « Terres d’opportunités au Sahel » (LOGMe), a réuni des membres de coopératives d’apiculture, venus de plusieurs communes des deux régions, notamment de Gogo, de Gombousgou, de Zabré, de Ziou, de Tiébélé et de Bittou.

Pour Dambatia Lazare Tagnabou du comité consultatif du projet « Terres d’opportunités au Sahel », cette rencontre a été une opportunité de partage d’expériences entre les apiculteurs du Centre-Sud et du Centre-Est afin d’améliorer leurs connaissances pratiques en matière d’apiculture.

Selon lui, elle a permis, non seulement d’apporter un plus au savoir local des apiculteurs des deux régions, mais également de leur faire connaitre les innovations en matière d’apiculture.

M. Tagnabou a, à cette occasion, souhaité une adhésion des acteurs de la filière apicole au projet qui participe au développement socio-économique du Burkina Faso.

Pour Mélanie Dabiré de l’ONG A.SU.DE.C, cet atelier de formation vise à améliorer les connaissances des apiculteurs sur les bonnes pratiques de récolte, de conditionnement, de purification et du traitement du miel. A l’écouter, les participants ont également été formés aux techniques de recherche de marché pour un meilleur écoulement de leurs produits.

D’après Mme Dabiré, les apiculteurs ont été sélectionnés en 2022 lors d’un appui de sa structure à l’issue duquel ils ont bénéficié de ruches.

« Les meilleurs ont été retenus pour bénéficier de cette formation », a-t-elle précisé.

Mélanie Dabiré a, par ailleurs, invité les participants à mettre en pratique les enseignements reçus pendant ces trois jours de session.

Pour le représentant du directeur régional en charge des ressources animale et halieutique du Centre-Est, Bakaye Sanou, les acteurs de la filière apicole rencontrent d’énormes difficultés. Il a cité surtout l’absence de formation des apiculteurs, l’insuffisance d’équipements de production, de récolte et de transformation du miel, le manque d’organisation des acteurs.

« Cette formation est la bienvenue car elle permettra de combler un tant soit peu les insuffisances », a-t-il soutenu.

L’un des participants, Abdoul Salam Goula de la Coopérative d’appopa de Gombousgou, a salué l’initiative de cette formation. A l’entendre, la session lui a permis d’avoir des connaissances sur la transformation, le filtrage et la conservation du miel.

Il a dit également avoir été outillé à la fabrication de bonbons, de vinaigres et de jus du citron à base du miel.

« Nous avons aussi appris des méthodes allant dans le sens de la protection de l’environnement », s’est-il réjoui.

M. Goula a plaidé pour que ce renforcement de capacité se tienne au moins deux fois dans l’année au bénéfice des apiculteurs.

A l’issue de la session, les participants ont bénéficié d’un appui en kits pour soutenir leur initiative de production du miel au niveau local. Il s’est agi, entre autres, des presses à miel en inox, des combinaisons apicoles, des seaux et des bidons de conditionnement du miel, des tamis en inox, des blouses, des babouches, des étoffes et des raclettes.

Noufou Sawadogo