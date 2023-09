Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest : des réformes pour améliorer le climat des affaires

Le représentant du secrétaire général du ministère en charge du développement industriel, a présidé la cérémonie de clôture de l’atelier national de validation des livrables du forfait 5 de l’assistance technique perlée dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO), le vendredi 1er septembre 2023, à Ouagadougou.

Dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO), la Délégation de l’union européenne (DUE) apporte son assistance technique perlée. En effet, le vendredi 1er septembre 2023, à Ouagadougou, des participants à un atelier régional ont validé les livrables du forfait 5 (activités) portant relatif à l’étude sur l’inventaire des données juridiques dont les licences d’affaires et les réformes sur l’amélioration du climat des affaires. L’atelier, sous la houlette du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, à travers la Direction générale de la promotion de l’entreprise, a été présidé par le représentant du secrétaire général du ministère en charge du développement industriel, Komkiyoaba Nakelsé. Il a indiqué que les travaux ont consisté à l’examen et la validation du rapport sur les investissements privés. Il s’agit, selon le représentant du secrétaire général du ministère en charge du commerce, d’améliorer les richesses nationales, de créer des emplois et d’augmenter le volume des investissements privés au Burkina Faso. Le représentant de la DUE, Abdoulaye Ouédraogo, a précisé que le PACAO est financé par l’Union européenne (UE) avec un appui supplémentaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF). « Les produits examinés que sont l’huile de coton, le miel et ses dérivés et le solaire sont de bonne qualité », s’est réjoui le représentant de la DUE.

Boukary BONKOUNGOU