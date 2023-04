Programme des Nations unies pour le développement : du matériel de plus de 121 millions F CFA au profit de trois régions

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à travers les projets transfrontaliers Burkina Faso-Côte d’Ivoire, intitulés « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits » et « Participation citoyenne et Cohésion sociale (PaCoS) », a remis des équipements et du matériel informatique aux bénéficiaires desdits projets. La valeur du don est estimée à plus de 121 millions F CFA.

Face aux défis multi-formes auxquels fait face le Burkina Faso, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) entend accompagner les efforts du gouvernement conformément à ses priorités nationales. C’est dans cette perspective que l’organisation a offert des équipements et du matériel informatique, d’une valeur de plus de 121 millions F CFA à trois régions du pays. Il s’agit des régions des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre des projets transfrontaliers intitulés « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits » et « Participation citoyenne et Cohésion sociale (PaCoS) ». Ces acquisitions touchent à la fois plusieurs entités. Ce sont entre autres des collectivités territoriales, des services de la justice et des forces de défense et de sécurité des trois régions concernées. Dans le cadre du projet PaCoS, des équipements d’un montant de 78 443 178 FCFA ont été remis à 22 communes des trois régions cibles. Ces équipements sont composés de 56 ordinateurs, 53 imprimantes, 56 onduleurs, 59 disques durs externes, 114 cartouches d’encre et 4 photocopieuses.

Dans le cadre du projet transfrontalier, des équipements d’une valeur de 37 550 000 FCFA ont été remis aux services de la gendarmerie et de la police des 4 communes des régions des Cascades et du Sud-Ouest. Ils sont composés de 16 ordinateurs, 16 imprimantes, 16 onduleurs, 40 cartouches d’encre, 40 cartons de papiers rame, 16 tables d’ordinateurs, 16 fauteuils directeurs avec accoudoirs, 32 chaises visiteurs, 32 tables bureaux métalliques avec 3 tiroirs et 48 bancs métalliques avec support dorsal. Selon la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso, Elsie Laurence-Chounoune, les deux projets visent, d’une part, à améliorer l’accès des femmes, des jeunes, des PDI et des groupes vulnérables aux services de l’état civil, et d’autre part, à accroître la confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières à travers le renforcement des capacités des infrastructures sécuritaires et des mécanismes de coopération entre les FDS et les populations. « A la date d’aujourd’hui, les projets ont permis de toucher près de 12 500 bénéficiaires directs, particulièrement les populations hôtes et les PDI, avec une bonne proportion des femmes (environ 60%) », a-t-elle signifié. A l’en croire, au titre du projet transfrontalier, 40 motocyclettes ALOBA seront remises prochainement au profit des FDS des 4 communes frontalières cibles.

Améliorer la qualité et l’efficacité des services des communes et des FDS

Pour le représentant des bénéficiaires, le président de la délégation spéciale communale de Dandé, Abdoul Kadro Ouédraogo, les attaques terroristes qu’a subies le pays ont engendré des dégâts matériels importants causant ainsi une insuffisance de matériel de travail adapté dans les mairies et les services de la gendarmerie et de la police. C’est pourquoi ce don vient à point nommé.

« Ces lots de matériels et d’équipements mis à notre disposition constituent pour nous des bonbonnes d’oxygène que nous saluons à leur juste valeur », a-t-il affirmé. Le matériel informatique reçu permettra, non seulement au centre secondaire d’état civil l’enregistrement automatique des faits d’état civil, notamment les naissances et les décès survenus au centre de formation sanitaire, mais aussi aux structures en charge de protection des droits humains d’accomplir leurs missions au profit des populations. A écouter le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, ces acquisitions, en plus de contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des services des communes et des forces de défense et de sécurité, permettront de consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Il a de ce fait exprimé sa gratitude au PNUD tout en fondant l’espoir que cette coopération déjà fructueuse se renforcera dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. « Ce geste montre combien votre appui est déterminant pour relever les défis de la sécurisation du territoire et des populations, de la cohésion sociale et de la gouvernance locale au Burkina Faso », a laissé entendre Moussa Diallo.

Noufou NEBIE

Youmati SOULAMA (Stagiaire)