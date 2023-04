Programme d’urgence de la Transition : L’exécutif passe en revue les projets prioritaires

La priorité du gouvernement demeure certes la lutte contre le terrorisme, mais l’exécutif est engagé aussi sur le front du développement socioéconomique à travers des projets prioritaires visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Les membres du gouvernement ont passé en revue ces projets prioritaires inscrits dans le Programme d’urgence de la Transition (PUT) lors d’une séance de travail gouvernementale, le mercredi 5 avril 2023 à la primature.

La construction d’une usine de traitement des résidus miniers tels que le charbon fin, la création d’une raffinerie nationale d’or ou l’électrification de 95 localités par raccordement au réseau national interconnecté sont des dossiers prioritaires dans le domaine minier, de l’avis du ministre Simon Pierre Boussim.

Au ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, les projets prioritaires sont axés sur l’accélération de la réponse humanitaire dans les zones fragiles, la mise en place et la gestion du Fonds de soutien patriotique destiné à la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la digitalisation des procédures, la réforme de la mobilisation des recettes domaniales ou encore la consolidation et le développement des infrastructures socioéconomiques.

Sur le plan sanitaire, des hôpitaux régionaux sont envisagés à Gaoua et Fada N’Gourma et des hôpitaux de district à Lèna et Karangasso Vigué. Le ministre Jean Robert Kargougou a inscrit également la réglementation de la vacation des agents de santé dans le privé dans son agenda annuel.

Dans le domaine de l’éducation, la priorité demeure l’intégration ou la réintégration dans le système éducatif, des enfants et élèves affectés par la crise. A ce titre, le ministre Joseph André Ouédraogo, a rappelé que plus de deux millions d’élèves demeurent actuellement en marge du système éducatif du fait de la crise sécuritaire.

De façon générale, la séance a consisté en ce que chaque ministre expose les cinq projets prioritaires de son département, dont les financements sont déjà acquis, et qui sont réalisables dans un délai maximum d’une année.

En marge des projets prioritaires, les membres du gouvernement ont évoqué l’organisation des concours directs et professionnels de la fonction publique, et le « Projet Mémorial Thomas Sankara » dont le ministre en charge de la Communication et de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, relèvera les difficultés de mise en œuvre, proposant que l’Etat s’en saisisse.

Sidwaya.info