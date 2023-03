Programme présidentiel « eau potable pour tous » : le village de Wanvoussé reçoit les premiers forages solaires

Les premiers forages solaires construits dans le cadre du programme présidentiel « l’eau pour tous » ont été inaugurés dans le village de Wanvoussé dans la commune de Loumbila, le mardi 21 mars 2023.

L’eau coule désormais dans le village de Wanvoussé de la commune de Loumbila, dans la région du Plateau central. 2 forages solaires y ont été inaugurés officiellement par une délégation gouvernementale, le mardi 21 mars 2023. La première est composée d’un forage d’une capacité de production de 3m3/h, d’un polytank de 10 mille litres surmontés de 3 plaques solaires et 4 robinets. Quant au 2e forage d’une capacité de 5m3/h, il est couplé à un polytank de 10 mille litres, 3 robinets et un abreuvoir pour les animaux. La délégation était composée du ministre de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement, Augustin Kaboré et son homologue de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Les autorités locales, avec à leur tête le gouverneur de la région du Plateau central, Sy Assetou Traoré et le président de la délégation spéciale de la commune de Loumbila, ont également tenu à partager la joie de la population de Wanvoussé. Malgré le soleil au zénith, femmes, hommes et enfants se sont mobilisés pour manifester leur allégresse. Entre youyous et chants, les femmes étaient manifestement les plus heureuses du jour. « C’est une chance ! Nous avons eu l’eau et ça ne coupe pas. Nous remercions le gouvernement pour ce cadeau. Nous avons mis un bureau en place et lancé des cotisations de sorte à pouvoir assurer les réparations en cas de coupures », a-t-elle dit. Le président du Conseil villageois de développement (CVD), de même que le représentant du chef de la localité ont tour à tour traduit leur reconnaissance au gouvernement pour la construction de ce système d’adduction d’eau potable dans leur village. « Avant, nos épouses négociaient avec les propriétaires des fermes situées aux alentours, mais aujourd’hui tout cela relève du passé. Ces forages viennent soulager nos femmes de la corvée d’eau et nous remercions le gouvernement », a déclaré le président CVD Hamado Tiendrebéogo.

Une bataille de l’eau lancée

Pour le ministre en charge de l’eau, la remise symbolique du forage aux habitants de Wanvoussé s’inscrit dans le cadre du vaste programme présidentiel « eau potable pour tous » du Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. « Ce programme doit couvrir tout le Burkina Faso et poursuit 3 objectifs majeurs : offrir aux villages libérés de l’eau potable, renforcer l’accès à l’eau potable pour toute la population et en particulier les populations vulnérables et accompagner les villages libérés pour leur retour dans l’économie locale », a-t-il expliqué. Selon le ministre Kaboré, l’ambition de ce programme est d’offrir d’ici le 31 décembre 2023, 500 forages solaires aux populations vulnérables à travers les 13 régions. « C’est donc véritablement une bataille de l’eau qui est engagée aux cotés de la campagne militaire pour accompagner les personnes déplacées internes et chaque Burkinabè afin que l’accès à l’eau potable ne constitue plus un frein à leur essor socioéconomique », a-t-il déclaré. Augustin Kaboré a invité, au nom du président de la Transition, les Burkinabè de l’intérieur comme de l’extérieur, les opérateurs économiques, les partenaires au développement à s’investir pour booster ce service d’accès à l’eau potable pour tous.

Nadège YE