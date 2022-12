Projet d’Appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel : l’implication des organisations paysannes sollicitée

Le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest organise, du 20 au 22 décembre 2022 à Koudougou un atelier régional de définition de la stratégie de mobilisation des acteurs dans les pays de la région, sur les différents processus du Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS).

L’initiative pour l’irri-gation au Sahel (2iS) vise à améliorer la performance de l’irrigation au Sahel et d’en accélérer le développement, afin d’accroître la résilience aux chocs climatiques et la compétitivité de l’agriculture. Pour atteindre cette ambition, le Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS) a été initié dans six pays membres du Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) que sont : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal le Tchad et la Mauritanie. Afin de permettre aux organisations paysannes et la société civile de mieux s’impliquer dans la mise en œuvre de l’initiative et du PARIIS, le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) tient, du 20 au 22 décembre 2022 à Koudougou, un atelier régional de définition de la stratégie de mobilisation des acteurs dans les pays de la région y compris ceux qui ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre du projet pour les informer sur les différents processus et développer d’une façon plus efficiente l’action de plaidoyer. La représentante du coordonnateur régional du PARIIS, Yolande Konditamdé a indiqué que l ’objectif de l’initiative est d’appuyer les Etats et les acteurs de l’agriculture irriguée en vue de porter les superficies avec maîtrise de l’eau agricole à un million d’hectares, tout en assurant la viabilité, la performance et la durabilité environnementale des systèmes irrigués existants et futurs et le développement agricole connexe. Logé au sein du CILSS le PARIIS est financé à hauteur de 190 millions de dollars USD soit plus de 100 milliards F CFA pour une période de six ans.

« Des acquis sur le terrain »

« Malgré certaines difficultés rencontrées, le projet qui prend fin en 2024 a enregistré de nombreux acquis sur le terrain dans les six pays ci-dessus cités », a fait savoir Mme Konditamdé. Sur une prévision de 25 000 hectares d’irrigation, 7 000 sont déjà réalisés et plus de 33 000 bénéficiaires ont vu leurs capacités et connaissances renforcées, foi de la représentante du PARIIS. Le conseiller technique, Lamine Sawadogo, représentant le gouverneur du Centre-Ouest, a présidé la cérémonie d’ouverture de cette rencontre dans la cité du Cavalier rouge. Il a exprimé sa gratitude au ROPPA et à ses partenaires pour le choix du Centre-Ouest pour abriter cet atelier régional d’une importance capitale pour l’Afrique de l’Ouest. En effet, a-t-il précisé, l’irrigation apporte aussi une réponse aux risques liés à une pluviométrie particulièrement aléatoire en Afrique de l’Ouest, un phénomène aggravé par les effets des changements climatiques.

« Elle a la capacité de stabiliser la production agricole, de contribuer au développement économique national et local, et, ainsi, de réduire la vulnérabilité y compris dans les zones qualifiées de marginales », a ajouté M. Sawadogo. Au nom de la Confédération paysanne du Faso (CPF), Eric Ouédraogo a, auparavant souhaité la bienvenue aux délégations venues des autres pays frères du Burkina Faso. De son avis, les conclusions des travaux de Koudougou devront apporter des pistes de solutions aux problèmes de l’agriculture en Afrique de l’Ouest notamment l’irrigation. Le 2iS est une initiative adoptée en 2013 par les chefs d’Etat des six pays concernés par le PARIIS. Elle repose sur une nouvelle vision, basée sur le concept de solutions, permettant d’accompagner les mutations de l’agriculture irriguée. Cette vision repose sur un cadre régional qui recense, évalue, suit, articule et encourage des programmes nationaux et des initiatives locales.

Beyon Romain NEBIE beynebie@gmail.com