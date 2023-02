Projet d’interconnexion Dorsale Nord

La sixième réunion du Comité conjoint de supervision (CCS) du projet régional d’interconnexion électrique Dorsale Nord reliant le Nigeria-Niger-Burkina-Bénin-Togo s’est tenue, le lundi 27 février 2023, à Ouagadougou.

Dorsale Nord est un projet communautaire du système d’Echanges d’énergie électrique Ouest-africain (EEEOA) aussi connu sous le nom du West african power pool (WAPP). Il consiste en la construction d’une ligne de transport de 330 KV reliant Birni Kebba au Nigeria à Ouagadougou en passant par Niamey au Niger et à Malanville au Bénin.

Après le lancement des travaux en février 2022 à Niamey au Niger, les membres du Comité conjoint de supervision se sont rencontrés pour la sixième fois, le lundi 27 février 2023, à Ouagadougou. Cette rencontre regroupant des directeurs généraux des sociétés d’électricité, des responsables des ministères en charge d’énergie et des finances des pays membres a été l’occasion, de faire le point de l’état d’avancement du projet, d’approuver le plan de travail et le budget de l’exercice 2023.

Le secrétaire général de l’EEEOA, Apollinaire Ki, a indiqué que cette réunion de Ouagadougou est un moment privilégié de réflexion et d’évaluation du travail accompli pour l’atteinte des objectifs fixés du projet Dorsale Nord. A l’en croire, les conclusions et recommandations issues de la réunion d’évaluation, à mi-parcours du projet, qui s’est tenue à Abuja au Nigeria en octobre 2022, ont révélé la nécessité d’une restructuration du projet pour résorber les déficits des ressources notamment pour le Bénin, pour le fonctionnement de l’Unité de gestion du projet(UGP) et les services de l’ingénieur conseil.

Pour cela, il a sollicité la diligence des participants dans le traitement de ce volet car, a-t-il précisé, le mois de mai 2023 est la date d’échéance transmise par les Partenaires techniques et financiers(PTF) du projet pour boucler cette restructuration. Pour l’état de mise en œuvre du projet, malgré la crise de la COVID-19 des progrès sont « considérables », selon M. Ki. Parmi les réalisations, il a relevé entre autres, la mise en vigueur des contrats de travaux des lots des lignes de transport et de construction des postes électriques, la finalisation de l’actualisation des inventaires des biens.

Il a également notifié le recensement des personnes affectées par le projet, la remise des sites de construction aux entreprises en charge des travaux des postes électriques et le lancement des paiements des indemnisations aux personnes affectées. « Ces succès ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue la somme d’efforts que nous devons continuer à déployer en matière de sécurisation des zones du projet », a-t-il avancé.

Il a laissé entendre que la mise en place des comités nationaux de coordination de la sécurité demeure une action primordiale à réaliser pour faire face à la dégradation progressive de la situation sécuritaire dans les différents pays membres.

« La Dorsale Nord est déjà trop en retard »

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim, a salué les acteurs du projet pour les efforts qui ont été accomplis. Cependant, il a invité le comité à trouver des solutions aussi bien en termes de restructuration que dans la mise en œuvre du projet pour avancer vite. « Nous avons estimé que la Dorsale Nord est déjà trop en retard, les populations attendent beaucoup », a-t-il déploré. De l’avis du ministre Boussim, le Wapp apparait comme une sorte de mutuelle sous régionale de l’électricité qui fonctionne sur le principe de la solidarité. De ce fait, il a salué l’initiative d’un tel cadre de concertation qui porte la réflexion autour de la problématique de l’électrification.

Il a souhaité qu’au terme de cette réunion que les solutions permettent de lever tous les goulots d’étranglements techniques, administratifs et financiers pour donner les chances de succès au projet pour les populations. Il a assuré que la Dorsale Nord est un projet qui est suivi au plus haut niveau dans tous les pays membres et particulièrement au Burkina Faso. « Son succès est un instrument vital de la lutte contre l’insécurité », a-t-il dit.

Il a par ailleurs traduit sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur contribution à la lutte contre l’insécurité et surtout énergétique. Le directeur général de la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL), Daniel Seremé, a également salué le leadership du secrétaire général de l’EEOA dans la conduite de ce projet communautaire qui a permis de faire bouger des lignes. La présente rencontre donne l’occasion de mettre en relief l’importance du projet classé parmi les programmes prioritaires de l’EEOA, a-t-il reconnu. « En dépit des difficultés, notre détermination à tout mettre en œuvre pour son aboutissement est sans faille », a-t-il assuré.

Aly SAWADOGO

Hermann PIMA (Stagiaire)