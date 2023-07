Projet « Filets sociaux » : 1 374 565 personnes impactées

Le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille a organisé, le mardi 11 juillet 2023 à Ouagadougou, un atelier d’informations et de redevabilité sur les actions du projet « Filets sociaux », au profit des autorités régionales et aux parties prenantes de la région du Centre.

Le projet « Filets sociaux » initié pour lutter contre l’extrême pauvreté et améliorer les conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables veut rendre compte de ses interventions conformément à sa politique de redevabilité. A cet effet, le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille a organisé, une rencontre d’échanges avec les autorités locales, les structures déconcentrées et les acteurs locaux de développement dans les régions d’interventions, le mardi 11 juillet 2023 à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général, représentant du gouverneur de la région du Centre, Joseph Ram Kafando, les activités du projet « Filets sociaux » visent à améliorer les conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables des populations hôtes, celle des déplacées internes et les réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Il a signifié que le projet a concerné huit régions sur les 13 notamment, le Nord, l’Est, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Sahel, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, le Sud-Ouest et le Centre. M. Kafando s’est par ailleurs, réjoui des résultats des actions du projet en général et dans la région du Centre en particulier.

« Les interventions ont permis d’atteindre 1 374 565 bénéficiaires directs », a-t-il justifié. En outre, a-t-il poursuivi, en milieu urbain, le projet ambitionne accompagner 10 000 ménages vulnérables sur trois ans. Et ce, à travers des transferts monétaires périodiques, des mesures d’accompagnement en santé et nutrition. A en croire, le coordonnateur national du projet « Filets sociaux », Emile Zamsonré, ces acquis sont dus au financement du programme de protection sociale adaptative qui met l’accent sur le renforcement de la résilience et deux autres partenaires, à savoir : la Coopération allemande (KFW) et à l’Agence française de développement (AFD).

Il a invité les acteurs du projet à une écoute attentive, à participer activement aux échanges, à s’approprier le projet, afin de mieux accompagner sa mise en œuvre sur le terrain. Car, pour lui, cela va contribuer à l’autonomisation économique des populations pauvres et vulnérables.

Zenabou YAMMA (Stagiaire)