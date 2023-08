Promotion de l’artisanat : le SIAO sollicite le soutien continu de Sidwaya

La directrice générale du Salon inter- national de l’artisanat de Ouagadougou, Mariam Traoré, a rendu, une visite de courtoisie, le vendredi 11 août 2023, aux Editions Sidwaya. Elle a été reçue par la directrice générale de Sidwaya, Assétou Badoh.

Sidwaya, « le journal de tous les Burkinabè », est l’un des partenaires privilégiés et stratégiques du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) pour la visibilité de ses initiatives de promotion de l’artisanat burkinabè. A cet effet, la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a reçu, le vendredi 11 août 2023, son homologue DG du SIAO, Mariam Traoré, lors d’une visite de courtoisie. Selon la DG du SIAO, cette visite s’inscrit dans l’optique de remercier la DG du «journal de tous les Burkinabè », un partenaire médiatique pour l’appui, l’accompagnement et le soutien dont bénéficie le SIAO. « C’est aussi solliciter la pérennisation de cet accompagnement pour les activités à venir, notamment pour le Salon régional de l’artisanat (SARA) qui se tiendra, du 26 octobre au 1er novembre prochain à Koudougou », a-t-elle souligné.

En effet, le SIAO organise de façon alternée, le salon international et celui régional de l’artisanat. A l’écouter, les activités de cette IVe édition du SARA, placée sous le thème : « L’artisanat face à la crise sécuritaire : quelles stratégies de réinsertion socioprofessionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes ? », seront abritées par la région du Centre-Ouest. « Cette initiative vise à mettre en valeur le secteur de l’artisanat burkinabè en contribuant à sa promotion au niveau des régions. Il est donc attendu la participation active de tous les Burkinabè pour embellir ce cadre de développement socio-économique », a fait savoir Mme Traoré. Au titre des activités prévues pour ladite édition, elle a cité, entre autres, une exposition-vente des produits de l’artisanat burkinabè, une compétition entre artisans pour récompenser les meilleurs, un séminaire sur le thème de l’édition, des rencontres professionnelles (entre des acteurs du métier), l’animation d’un espace restauration, des animations culturelles et des prestations d’artistes. Au regard des nombreux défis, elle a encore sollicité l’accompagnement de Sidwaya pour la réussite de l’évènement.

Estelle KONKOBO (Stagiaire)