Promotion des pagnes traditionnels : Le port du Faso Dan Fani en milieu scolaire rentre en vigueur la rentrée prochaine

Le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) a animé, le vendredi 11 août 2023 à Ouagadougou, une conférence de presse sur la promotion du port du Faso Dan Fani en milieu scolaire.

Dans le but de valoriser la cotonnade locale et de remettre en pratique le mot : « produisons et consommons burkinabé », la promotion du port de la tenue scolaire en Faso Dan Fani sera appliquée dès la rentrée scolaire 2023-2024.

C’est dans cette perspective que le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) a animé une conférence de presse pour donner plus d’information dans sa mise en application, le vendredi 11 août 2023 à Ouagadougou. Selon le ministre du MENAPLN, Joseph André Ouédraogo, le port de la tenue scolaire en Faso dan Fani contribuera à renforcer le sentiment d’identité nationale et de patriotisme chez les élèves.

Alors, pour mieux intégrer cela dans le quotidien des Burkinabé, il a signifié que la tenue scolaire en Faso Dan Fani sera d’abord expérimenter dans trois communes urbaines et dans une commune rurale notamment, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Sabou pour le post-primaire et le secondaire. Ensuite, il va s’étendre à toute la province du Kadiogo, du Houet et du Bulkiemdé pour le primaire, le post-primaire et le secondaire à la rentrée scolaire 2024-2025.

Pour la rentrée 2025-2026, le cercle du mode Faso Dan Fani va concerner toutes les régions du Centre, des Hauts-Bassin, du Centre-Ouest et tous les ordres d’enseignements et structures de formation. Enfin, a poursuivi le ministre, à la rentrée scolaire 2026-2027, toutes les écoles du Burkina Faso devraient être couvertes par la mesure du port de la tenue scolaire en Faso Dan Fani.

Par ailleurs, Joseph André Ouédraogo a souligné que le port du Faso Dan Fani à l’école est institué pour les lundis, jour retenu pour la montée des couleurs. De plus, les responsables des différentes écoles et les parents d’élèves sont libres de faire leur choix sur les pagnes traditionnels. « Le modèle de pagne à choisir pour la tenue scolaire n’est pas imposé. Ainsi donc la texture du pagne, les couleurs, les motifs sont laissés au libre choix des établissements en concertation avec les parents d’élèves », a annoncé le ministre du MENAPLN.

Aussi, la mesure du port de la tenue scolaire en Faso Dan fani n’est pas imposer. En effet, le ministre Joseph André Ouédraogo a martélé qu’« aucun élève ne devrait être renvoyé de l’école parce qu’il n’a pas pu se doter d’une tenue scolaire ». Par conséquent, afin que les pagnes traditionnels soient accessibles à tous, il a déclaré que des reflexions ont été mené par les acteurs de la promotion du port du Faso Dan Fani en milieu scolaire, affinés et soumis au forum national sur l’accessibilité financière du Faso Dan Fani, du Koko Dunda.

A l’en croire, le port des tenues traditionnels, « cultive chez les enfants la discipline, le vivre-ensemble en milieu scolaire et renforce leur sentiment d’appartenance à une communauté nationale ». C’est ainsi que le Ministre du MENAPLN, Jospeh André Ouédraogo à fait un plaidoyer auprès de la communauté éducative, des parents d’élèves et des partenaires sociaux sont à imprimer la tenue scolaire, sceau d’une authenticité burkinabè.

Zenabou YAMMA

(Stagiaire)