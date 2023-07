Promotion du secteur privé : deux chefs d’entreprises chez le Premier ministre

Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a reçu en audience les premiers responsables des entreprises Horizon Industries et de Laafi Concepts SAS, le mardi 11 juillet 2023, à Ouagadougou.

Dans leur démarche de conquête du marché national et régional, les entreprises burkinabè ont besoin de l’accompagnement des premières autorités du pays. Mais cela passe d’abord par une meilleure connaissance de ces entreprises par les décideurs politiques.

Dans cette perspective de faire connaitre leurs sociétés à l’autorité, les responsables d’Horizon Industries, Serges Edouard Ouédraogo et de Laafi Concepts SAS, Christian Cédric Toé, ont été reçus en audience par le chef du gouvernement Burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mardi 11 juillet 2023, à la primature, à Ouagadougou.

« L’objet de notre visite est de présenter au Premier ministre l’entreprise et nos réalisations, ce que nous avons mis sur le marché burkinabè en une année, à savoir les portables et les ordinateurs. Sur le marché, nous avons mis deux types de téléphones notamment deux modèles de petits téléphones et deux modèles de téléphone Android.

Nous avons également trois modèles d’ordinateurs, en l’occurrence les ordinateurs de 14 et 15 pouces, qui sont des modèles destinés au projet « un étudiant, un ordinateur » et un ordinateur de type core i3 qui participe aussi au projet « un étudiant, un ordinateur » », a fait savoir le directeur de Horizons Industries, Serges Edouard Ouédraogo.

Et d’ajouter que Horizons Industries est une entreprise burkinabè, basée à la zone industrielle de Kossodo, et dont tous ses produits (ordinateurs et téléphones portables) sont conçus par des techniciens burkinabè formés dans les écoles et centres de formation burkinabè, qui ont une moyenne d’âge de 24-25 ans, avec 65% de jeunes filles.

Solution locale aux enjeux locaux

« Nous sommes satisfaits du retour des consommateurs burkinabè. Nous espérons que peu à peu, nous allons occuper une place plus importante sur le marché national mais aussi régional », a confié M. Ouédraogo. Tout comme lui, le promoteur de Laafi Concepts SAS, Christian Cédric Toé, est aussi venu parler de son entreprise qui apporte des solutions aux conditions de stockage des produits agricoles, sanitaires, etc. « Nous avons rencontré le premier ministre pour lui présenter la solution que nous développons depuis plusieurs années et qui a été validée sur le terrain avec plusieurs structures.

Il s’agit de la solution Laafi Monitor qui permet de récupérer les informations sur la température, l’humidité ou l’exposition aux rayons lumineux, que ce soit dans un container, dans un espace ou dans un entrepôt », a-t-il indiqué. Cette solution permet de suivre la température et l’exposition des containers conteneurs agricoles ou sanitaires, d’avoir des informations critiques sur les conditions de stockage.

« Lorsque vous transportez un produit alimentaire, il faut suivre l’exposition à la température pour qu’il ne soit pas avarié ou dans des conditions qui ne permettent pas qu’il soit consommé », a précisé M. Toé. Et après une phase pilote mené à Bobo-Dioulasso et dans la commune rurale de Dandé, en partenariat avec le ministère de la Santé et le PNUD et l’appui de 2IE, Laafi Monitor est à l’étape de vulgarisation. Pour M. Toé, il s’agit d’une solution localement conçue pour répondre aux enjeux locaux, notamment ceux des secteurs de l’agriculture, de la santé, etc.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Imelda BATIONO (Stagiaire)