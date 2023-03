Protection des droits et santé sexuels et reproductifs : Médecin du monde et ses partenaires en campagne de mobilisation  

Le groupe de plaidoyer Promotion accès-respect /Droits et santé sexuels et reproductifs (PAR/DSSR) soutenu par Médecin du monde (MdM) organise une campagne de mobilisation sociale, de renforcement d’alliance et d’interpellation, du 10 au 18 mars 2023. Le lancement de la campagne a eu lieu à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse réalisée en partenariat avec l’Association des journalistes et communicateurs en population et développement (AJC/PD).

C’est parti pour la campagne de mobilisation sociale, de renforcement d’alliance et d’interpellation des autorités sur les thématiques prioritaires en lien avec la protection des droits des femmes et des filles.

Lancée par le groupe de plaidoyer Promotion accès-respect /Droits et santé sexuels et reproductifs (PAR/DSSR) et soutenue par Médecin du monde (MDM), elle couvre la période du 10 au 18 mars 2023.

Cette campagne a été initiée à l’occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, dont le thème retenu cette année par les Nations unies est « Pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l’égalité des sexes ».

Les activités qui vont meubler cette campagne sont, entre autres, la diffusion de spots radio sur le cancer du col de l’utérus (CCU), l’organisation de séances de sensibilisation sur le CCU suivie d’orientation vers les CMU pour le dépistage de l’hépatite (HPV), la tenue d’émissions en ligne sur les droits et santé sexuels et reproductifs, des causeries éducatives, la projection de films sur l’avortement, des séances de thé débat et un match de football entre les femmes du groupe de plaidoyer PAR /DSSR le 18 mars.

Pour le coordonnateur de Médecin du monde, Bouba Bacharou Oumarou, cette campagne s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme droits et santé sexuels et reproductifs à Ouagadougou et à Kongoussi. Il a soutenu que grâce aux efforts conjugués des différents partenaires, ils garantissent chaque jour l’accessibilité aux services des DSSR adaptés aux besoins spécifiques des populations, notamment, les femmes et filles.

« Nous affirmons notre combat contre tout type de violences basées sur le genre. Car toutes les femmes et les filles doivent pouvoir vivre dans la sécurité et le respect. MdM renouvelle son engagement aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux pour relever les défis en matière d’accès à la santé pour tous », a conclu M Oumarou.

La conférence de presse lancement de la campagne a été organisée en collaboration avec l’Association des journalistes et communicateurs en population et développement (AJC/PD) membre du groupe de plaidoyer PAR/DSSR.

Le coordonnateur de l’AJC/PD, Boureima Sanga a invité les journalistes à faire des productions d’impact pouvant protéger les droits des femmes et des filles.

Fabé Mamadou OUATTARA