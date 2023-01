Province du Nayala : les chefs de canton appellent au secours

Face à la crise sécuritaire et ses conséquences dans leur province les chefs de canton du Nayala, ont lancé un SOS au profit « des milliers de déplacés internes ».

L’appelle à la solidarité a été fait, face à la presse ce mercredi 12 janvier 2023 à Ouagadougou, par la coordination provinciale composée, des chefs de Canton de Toma, Yaba, Kougny, Yé et Soro.

Selon les chefs, le Nayala vit une crise humanitaire sans précédent depuis la nuit du 01er au 02 janvier 2023, où « des Hommes Armés Non Identifiés (HANI) ont commencé à harceler les populations de Gassan et de Soro », occasionnant « le départ total des populations et de l’administration » dans certaines des localités de la province tels que Kougny, Yaba et Yé.

Ces villageois qui fuient la violence des HANI ont trouvé refuge a Toma le chef-lieu de la province, la seule localité où l’administration est toujours présente et les écoles toujours ouvertes selon les organisateurs.

Au regard de cette situation « humanitaire désastreuse », les chefs de Canton de Toma, Yaba, Kougny, Yé et Soro, ont egalement appelé le Gouvernement a « une prise en compte subséquente de la province dans le plan d’action de résilience et de lutte contre le terrorisme ».

Augustin Sanou