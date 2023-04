Province du Sanmatenga : Le couvre-feu est levé

Le Haut-commissaire de la province du Sanmatenga, Abraham Yiyé Somdo a annoncé ce lundi par le biais d’un communiqué la levée du couvre-feu dans sa province pour compter de ce 17 avril 2023.

En effet, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités locales avaient instauré un couvre-feu sur toute l’étendue de la province du 5 au 20 mars et l’ont reconduit du 7 avril au 4 mai 2023.

Dans son communiqué, Abraham Yiyé Somdo a également invité les citoyens à « la veille et au renforcement de la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ».

Sidwaya.info