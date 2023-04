Qin Gang, ministre chinois des affaires étrangères : « Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l’antiquité »

Au cours du Lanting forum tenu le vendredi 21 avril 2023 à Shanghai, le conseiller d’État, ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a réaffirmé l’engagement des autorités chinoises à défendre plus fermement l’ordre international.

Face aux propos entendus ces derniers temps selon lesquels la Chine défie « l’ordre international fondé sur des règles », « cherche à modifier unilatéralement le statu quo par la force ou la coercition » et « entrave la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan », le conseiller d’Etat, ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang a apporté une réponse à l’occasion du Lanting forum tenu le vendredi 21 avril 2023 à Shanghai.

Pour lui, ces propos vont à l’encontre des connaissances de base internationales et de la justice historique, suivent une logique absurde et auront des conséquences dangereuses.

La Chine, l’un des alliés antifascistes qui a subi la plus lourde perte humaine pendant la seconde guerre mondiale, et membre fondateur qui a apposé en premier sa signature sur la charte des Nations Unies a, selon lui, toujours considéré la défense de l’autorité de l’ONU et de l’ordre international d’après-guerre comme son noble devoir. Sur le respect des buts et principes de la charte des Nations Unies, du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales, la Chine dispose, a-t-il rappelé, du meilleur bilan.

« Nous n’avons pas besoin de rappel de la part de certains pays ou groupe de pays », a-t-il déclaré. Qin Gang a par ailleurs renouvelé l’engagement de son pays à défendre fermement l’ordre international.

Il a également insisté sur le fait que Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l’antiquité et les deux rives du détroit de Taiwan appartiennent à la même et unique Chine. De ce qu’il a dit, le retour de Taiwan à la Chine est une composante de l’ordre international d’après-guerre.

« Cela a été écrit noir sur blanc dans la Déclaration du Caire et dans la Déclaration de Potsdam. Aujourd’hui, ce n’est pas la partie continentale de la Chine qui sabote les règles internationales, qui change unilatéralement le statu quo et qui compromet la stabilité dans le détroit de Taiwan, mais les forces sécessionnistes visant « l’indépendance de Taiwan » et une poignée de pays cherchant à instrumentaliser « l’indépendance de Taiwan ». Les règles, le statu quo et la stabilité qu’ils ont définis ne visent qu’à vider le principe d’une seule Chine de son sens, à « séparer Taiwan de la Chine de manière pacifique », à falsifier l’histoire de la seconde guerre mondiale, à renverser l’ordre d’après-guerre et à piétiner la souveraineté de la Chine », a-t-il déclaré tout en précisant que les 1,4 milliard de Chinois ne sauront jamais l’accepter.

« La terre chinoise, une fois récupérée, ne sera jamais perdue. L’ordre international d’après-guerre, une fois établi, ne se permettra jamais d’être renversé », a-t-il dit.

Nadège YAMEOGO