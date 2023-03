Rapprochement Arabie Saoudite – Iran: Rétablissement  des relations diplomatiques dans  deux mois

Une déclaration tripartite conjointe rendue publique ce 10 mars 2023 par le Royaume d’Arabie Saoudite, la République islamique d’Iran et la République populaire de Chine annonce la reprise des relations diplomatiques après sept ans de rupture entre l’Arabie Saoudite et l’Iran.

Les deux pays se sont convenus de rouvrir leurs ambassades dans deux mois.Les discussions ont eu lieu au cours de la période du 6 au 10 mars 2023 à Pékin, entre les délégations du Royaume d’Arabie Saoudite et la République islamique d’Iran, conduites par le ministre d’État, Dr Musaed bin Muhammad Al-Aiban, membre du Conseil des ministres et conseiller à la sécurité nationale du Royaume d’Arabie saoudite, et le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran, l’amiral Ali Shamkhani,. Les pourparlers ont été facilités par la Chine.

En effet, les trois Etats annoncent que le Royaume d’Arabie Saoudite et la République islamique d’Iran sont parvenus à un accord qui stipule de reprendre les relations diplomatiques entre eux et de rouvrir leurs ambassades et représentations dans un délai maximum de deux mois.

L’accord comprend également leur affirmation du respect pour la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, comme ils ont convenu que les ministres des affaires étrangères des deux Etats tiendront une réunion pour activer cet accord, organiser l’échange d’ambassadeurs et discuter des moyens de renforcer les relations entre eux.

Ils ont également convenu d’activer l’accord de coopération en matière de sécurité entre eux, signé le 22/01/1422 H, correspondant au 17/04/2001 et l’accord général de coopération dans le domaine de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la technologie, de la science, de la culture, des sports et de la jeunesse, signé le 02/02/1419 correspondant au 27/05/1998.

Les trois Etats ont exprimé chacun de son côté leur volonté de tout mettre en œuvre pour renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales.

La déclaration précise que c’est en « réponse à la généreuse initiative du président de la Chine, Xi Jinping, relative au soutien de la Chine à développer des relations de bon voisinage entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République islamique d’Iran, et sur la base de l’accord entre le Président Xi Jinping et les deux dirigeants du Royaume d’Arabie Saoudite et de la République islamique d’Iran, à ce que la République populaire de Chine se charge d’accueillir et de parrainer les pourparlers entre les deux pays , désireux de résoudre les différends entre eux par le dialogue et la diplomatie, qu’à lieu ces pourparlers ».

B.S

Source : SPA