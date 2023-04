RDC : La « congolité », la proposition de loi qui divise le pays

Attaqué par des rebelles, la République Démocratique du Congo (RDC) risque de se fragiliser davantage à cause de la ‘’Congolité’’, une proposition de loi qui vise à réserver les plus hautes fonctions de l’État, dont la magistrature suprême, aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais.

Proposée par l’ex-candidat à la présidentielle de 2018, Noël Tshiani, selon tv5monde, cette initiative divise actuellement les Congolais.

L’Association des métis au Congo (Asmeco) dénonce une proposition de loi « injuste, ambiguë » visant à « nuire à une catégorie de Congolais ». Pour la conférence épiscopale, c’est une « loi dangereuse », qui « menace la paix sociale ».

