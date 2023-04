Reconquête du territoire : L’armée neutralise plusieurs terroristes de l’État islamique à l’Est

La lutte contre le terrorisme se poursuit dans plusieurs régions du Burkina Faso.

Ce dimanche 2 avril les Forces combattantes ont neutralisé des terroristes à Kantchari dans la région de l’Est et saisi des armes et des moyens roulants, a informé l’AIB.

Dans la zone de Oursi, un point d’appui du groupe terroriste État Islamique au grand Sahel a été éliminé.

Les frappes de l’armée se sont également poursuivies ce dimanche dans le quartier général du Groupe terroriste de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dans la zone de Nassoumbou. Les vecteurs aériens ont fait feu sur les regroupements d’assaillants.

Les survivants qui se sont réfugiés à la frontière ont à leurs trousses les forces au sol.

Sidwaya.info

Source : Agence d’information du Burkina