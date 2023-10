Reconquête du territoire : Le drapeau national flotte de nouveau à Kouka

L’administration a rouvert ses portes dans la commune de Kouka (province des Banwa), ce lundi 16 octobre 2023, à travers une montée solennelle des couleurs.

L’administration fonctionne de nouveau dans la commune de Kouka, située à 42 kilomètres de Solenzo, dans la province des Banwa. Et ce, après près de deux ans d’absence. En effet, après une opération de reconquête menée la semaine dernière, par les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les autorités, avec le Président de la délégation spéciale en tête, ont procédé ce lundi 16 octobre 2023 à une montée solennelle des couleurs.

En rappel, pour assurer leur propre sécurité et celle de toute la population, la jeunesse de la localité s’était enrôlée dans les rangs des VDP. Mécontents, les terroristes avaient donné un ultimatum de 48 heures à la population de quitter les lieux sous peine de représailles. Cet ultimatum expirait le vendredi 6 octobre dernier. Pour prévenir d’éventuelle menace, les FDS et les VDP se sont déployés dans la même nuit, à Kouka. Cette nuit a été catastrophique pour les groupes terroristes car plusieurs d’entre eux ont été neutralisés par les forces combattantes. Selon une source sécuritaire, le nettoyage s’est étalé durant plus d’une semaine et va se poursuivre jusqu’à la sécurisation totale de la province des Banwa.

