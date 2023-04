Reconquête du territoire : Mangodara, Tougouri, Kantchari… l’armée inflige des revers aux groupes terroristes sur plusieurs fronts 

L’armée burkinabè et ses supplétifs volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont neutralisé plusieurs terroristes et récupéré du matériel, selon des informations relayées par la Télévision nationale ce mercredi.

Les offensives des Forces combattantes se sont déroulées notamment à Mangodara dans la région des Cascades, Tougouri et Taparko dans le Centre-Nord, et à Kantchari et Foutouri à l’Est.

Partout sur ces différents fronts, les canons burkinabè ont neutralisé de nombreux ennemis et mis en déroute plusieurs autres.

Les opérations ont toujours combinés vecteurs aériens et offensives terrestres.

La reconquête du territoire et la stabilité vont se poursuivre et s’intensifier les jours à venir, assure l’armée sur la chaîne nationale.

Le message des autorités militaires reste le même : déposer les armes, sinon, l’issue certaine est de périr.

Sidwaya.info