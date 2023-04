L’armée burkinabè franchit un nouveau pallier dans son offensive de reconquête du territoire face aux Groupes armés terroristes (GAT).

Dans le cadre de l’opération dénommée « Kapidougou », menée de concert avec le voisin malien, plus de 800 hommes parmi les forces combattantes burkinabè sont mobilisés pour ramener la vie dans les zones désertées de la Boucle du Mouhoun, sous le commandement du « Capitaine Lion ».

Artillerie, batterie, vecteurs aériens, tous types de moyens sont mobilisés. L’objectif est de pacifier ces zones abandonnées et de faciliter le retour des populations chez elles.

L’information sur cette offensive, qui est à sa deuxième phase, est rapportée par notre confrère de la télévision nationale, Dramane Guéné, embarqué sur le théâtre des opérations.

Selon les premières informations diffusées au journal télévisé de 13h de ce 16 avril, trois suspects ont été appréhendés dans ces zones désertées et remis aux services de police aux fins d’enquête. Ils sont soupçonnés d’être des guetteurs au profit de l’ennemi.

À terme, les forces armées burkinabè et maliennes souhaitent prendre les terroristes en sandwich et libérer ces zones du joug des éléments du groupe de soutien a l’islam et aux musulmans qui écument cette partie de leurs territoires.

