A la suite de la réélection du président Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie avec plus de 52,14% des suffrages, le président de la Transition du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré lui a adressé un message de félicitation et sa disponibilité pour une coopération raffermie entre les deux pays.

« Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, à l’issue des élections présidentielles du dimanche 28 Mai 2023, me donne l’heureuse occasion de vous adresser, au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès dans l’exercice de Votre mandat.

Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec vous au raffermissement des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Burkina Faso et la République de Turquie », a notamment écrit le Chef de l’Etat burkinabè sur son compte twitter.

Recep Tayyip Erdogan rempile pour un nouveau mandat de 5 ans après 20 années passées à la tête de la Turquie.

Sidwaya.info