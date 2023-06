Referendum constitutionnel au Mali : les Maliens vivant au Burkina ont voté

Le Mali a organisé, le dimanche 18 juin 2023, un referendum sur un nouveau projet de Constitution. Des Maliens vivant au Burkina ont pris part au vote dans trois bureaux de vote mis en place pour la circonstance par l’ambassade du Mali au Burkina.

Les Maliens du Burkina ne sont pas restés en marge du référendum organisé hier dimanche 18 juin 2023 sur le nouveau projet de Constitution. L’ambassade du Mali au Burkina a mis à la disposition des électeurs de la diaspora trois bureaux de vote à partir de 8 heures, et ce, jusqu’à 18 heures. Ce sont au total 866 votants qui ont été appelés à voter « oui » ou « non » sur le projet de constitution. Dans l’après-midi du scrutin aux environs de 15 heures, l’affluence n’était pas au rendez-vous au bureau de vote au sein de l’enclave diplomatique. C’est le même constat fait par Diadie Cissé au niveau du bureau de vote logé au quartier Dassasgho de Ouagadougou. « J’ai pu voter sans difficulté. Je trouve qu’il y a moins d’affluence », a-t-il déploré. Pour lui cette situation est due au fait que lors des élections référendaires, généralement, les partis politiques ne s’y intéressent pas trop. Si M. Cissé n’est pas très satisfait de la mobilisation, Souaïbou Sylla, un autre votant, a manifesté sa satisfaction. « Tout le monde sait pourquoi nous votons. Intérieurement je suis satisfait, parce qu’à travers ce référendum nous prenons notre vie en main ainsi que le destin du Mali », s’est-il réjoui. Yacouba Tapili, un troisième votant, quant à lui, a remercié tous les ressortissants maliens qui ont effectué le déplacement pour prendre part à ce référendum. « Je prie que, peu importe leur choix, si cela peut apporter l’union et la paix au Mali, qu’il en soit ainsi », a-t-il confié. M. Tapili a en outre interpellé toute l’Afrique à s’unir pour la paix et à conjuguer leurs efforts afin que les pays africains en difficulté comme le Mali surmontent leurs crises. A travers ce referendum, ce sont 8 463 084 électeurs, répartis dans 24 416 bureaux de vote et 13 240 centres sur le territoire national et dans les ambassades du Mali à l’extérieur. Initialement prévu pour le 19 mars 2023, le référendum sur la nouvelle Constitution a été ramené à la date du 18 juin 2023 pour une meilleure organisation. La campagne référendaire a démarré, le vendredi 2 juin à minuit et a pris fin, le vendredi 16 juin 2023 à minuit sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora.

Abdoulaye BALBONE

Gustave Konaté (Stagiaire)