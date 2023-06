Région du centre: L’Association des messagères du Christ tient sa première conférence régionale

L’Association des Messagères du Christ (AMC) de l’église évangélique de la Mission Alpha a tenu les 10 et 11 juin 2023 à Ouagadougou, sa toute première conférence régionale. Cette rencontre était placée sous le thème : « Sois un vase d’honneur au service du Seigneur ».

La conférence régionale de l’Association des messagères du Christ (AMC) de l’église évangélique de la Mission Alpha a débuté le samedi 10 juin 2023 et a pris fin, le dimanche 11 juin 2023 à Ouagadougou. Cette rencontre a connu une forte participation de femmes de différentes autres associations des églises sœurs de la ville.

Première du genre, la conférence avait pour objectif d’outiller davantage les participantes et les interpeler sur le fait qu’elles doivent travailler à être des « vases d’honneur« . En effet, pour la présidente nationale de l’AMC, Naomi Ouédraogo, le choix de ce thème n’est pas un fruit du hasard, car il interpelle les femmes à se consacrer davantage pour l’œuvre de Dieu. « Il faut être un instrument précieux pour être utiliser par le Seigneur. On ne met pas du parfum dans n’importe quelle vase mais plutôt dans un vase de luxe pour que l’odeur puisse impacter tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes des vases qui contiennent le Saint Esprit en nous et partout où nous sommes, nous devons impacter et arroser notre entourage » a-t-elle soutenu.

Quant au premier responsable de l’église de la Mission Alpha, Augustin Bado, le thème a été bien choisi parce que, dit-il, une chrétienne est avant tout un disciple de Jésus qui doit s’engager dans la sainteté et servir efficacement en cherchant Dieu. Les participantes ont également bénéficié d’un enseignement sur le sous-thème « rôle spécifique de la mère chrétienne dans l’éducation des enfants en contexte de drogue et de criminalité », développé par le Pasteur Etienne Pitroipa. Pour la présidente du comité d’organisation, Patricia Bado, l’éducation des enfants n’est pas chose aisée surtout à l’ère des réseaux sociaux et la mauvaise compagnie. « En tant que parents chrétiens, gardons nos regards sur Jésus. C’est pourquoi, j’ose croire que cet enseignement vient nous aider davantage à mieux encadrer nos précieux enfants », a-t-elle conseillé. Et au président de l’église de la Mission Alpha, d’affirmer que face à cette situation alarmante, les mamans doivent savoir s’y prendre car l’éducation n’est plus comme avant. De son avis, les mères chrétiennes en plus de compter sur la grâce de Dieu, doivent faire preuve de sagesse, de savoir-faire, d’anticipation pour éduquer les enfants afin qu’ils ne soient pas sous l’emprise de la drogue. Prière d’intercession dans l’esprit du message, prière d’intercession pour les femmes et pour le pays, prestations de chorales des églises, enseignements ont ponctué la conférence des messagères du Christ de Ouagadougou. En rappel, l’Association des Messagères du Christ est née en 1996 au sein de l’Eglise de la Mission Alpha au Burkina Faso. Elle a pour objectif d’évangéliser, de renforcer les liens de solidarité, de fraternité, d’entraide entre les femmes et d’organiser des retraites spirituelles et des activités culturelles et sociales.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Crédit photos : Wamini Micheline OUEDRAOGO