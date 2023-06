Région du Sahel : 22 terroristes neutralisés dans la localité de Feto Koba au nord-est de la ville de Djibo

Dans un communiqué publié hier samedi, l’armée nationale informe que le détachement militaire de Djibo dans une patrouille de reconnaissance, a abattu 22 terroristes et leur armement récupéré. D’importantes quantités de munitions ainsi que des détonateurs et des explosifs ont été saisis. Une douzaine de motos et des moyens de communication ont également été saisis. Dans la localité de Feto Koba au nord-est de la ville de Djibo, région du Sahel le 10 juin 2023.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées salue cette action victorieuse de ses hommes qui porte un coup dur aux groupes terroristes agissant dans la région du Sahel. Il les encourage à maintenir la pression pour permettre une reprise rapide du cours normal de la vie dans les localités en proie au terrorisme

Sidwaya.info