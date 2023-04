Réglementation de la publicité : piqûre de rappel du CSC

Le Conseil supérieur de la communication (CSC), en collaboration avec la délégation spéciale de Ouagadougou, a initié un atelier d’échanges et de sensibilisation sur la publicité, le mardi 4 avril 2023 dans la capitale.

La loi N°080-2015 /CNT du 23 novembre 2015 régissant la publicité est le baromètre qui règlemente la publicité au Burkina Faso. Malgré sa mise en œuvre, il y a huit ans, des manquements sont constatés dans certains secteurs comme la pharmacie, les centres de santé, les pompes funèbres, les armureries, la pharmacopée, les produits éclaircissants, boissons alcoolisées dont le taux d’alcool excède 12%…Dans le but de mettre fin à ces pratiques illégales et pour un meilleur encadrement de la publicité au pays des Hommes intègres, le Conseil supérieur de la communication (CSC), en partenariat avec la délégation spéciale de Ouagadougou, a organisé une rencontre d’échanges et de sensibilisation avec les publicitaires associés, le mardi 4 avril 2023, à Ouagadougou. Pour la vice-présidente du CSC, Séraphine Eugénie Yaméogo, plusieurs de ces manquements constatés sont faits soit par ignorance, soit de façon exprès.

C’est pourquoi, l’idée de cette rencontre vise à rappeler à l’ordre certains de ces acteurs qui sont en grande majorité responsables de cette violation du contenu de la loi. « A l’issue de ces messages de sensibilisation, nous allons passer à la phase supérieure qui est celle de la répression », a affirmé Mme Yaméogo. Par ailleurs, elle a souhaité qu’au sortir de cette rencontre, les publicitaires associés puissent prendre le relais auprès de leur personnel pour poursuivre la sensibilisation. Le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Bertrand Somé, a confié que la commune est présente avec quatre directions, à savoir : celles chargées de l’implantation des panneaux, de l’encadré juridique, de la communication (en charge de faire passer le message chez les publicitaires associés) et la direction générale de la Police municipale (qui s’occupe de la sensibilisation et des répressions). Et selon lui, plusieurs sujets seront abordés avec l’ensemble des acteurs. Au cours de ladite rencontre, la cheffe de service des formalités déclaratives, Sonia Kambiré, a présenté la loi N° 080-2015 /CNT du 23 novembre 2015 régissant la publicité au Burkina Faso à l’ensemble des participants pour une meilleure connaissance de ladite loi par les acteurs.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

Nathalie KONKOBO (Stagiaire)