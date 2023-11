Relations sino-américaines : Xi Jinping et Joe Biden échangent sur des questions stratégiques

Arrivé le mardi 14 novembre 2023 à San Francisco aux États-Unis pour la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec son homologue américain Joe Biden le mercredi 15 novembre au domaine Filoli.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont eu « des échanges francs et approfondis sur les questions stratégiques, globales et directionnelles pour les relations sino-américaines ainsi que les grandes questions qui mettent en jeu la paix et le développement dans le monde ». C’était le mercredi 14 novembre 2023 au domaine Filoli à San Francisco, aux États-Unis.

Lors de la rencontre, le président Xi a proposé cinq piliers sur lesquels devraient se bâtir désormais les relations sino-américaines.

Le premier qu’il a cité est de cultiver ensemble une perception juste. Il a noté que la Chine est engagée à construire une relation sino-américaine stable, saine et durable. Dans le même temps, Xi Jinping a fait comprendre que son pays a des intérêts, des principes et des lignes rouges qu’elle doit absolument défendre. « La Chine souhaite voir les deux pays devenir des partenaires, se respecter mutuellement et coexister en paix », a-t-il déclaré.

Le deuxième pilier que le président chinois a mentionné est de gérer ensemble de manière efficace les divergences. « Il faut éviter que la divergence ne creuse un fossé entre les deux pays et s’efforcer de construire un pont pour se rapprocher. Les deux parties doivent bien saisir les principes et les lignes rouges de l’une et de l’autre, s’abstenir de tout acte déstabilisateur ou provocateur, se garder d’outrepasser les limites, multiplier les échanges, les dialogues et les consultations, et gérer avec sang-froid les divergences et les incidents », a-t-il insisté.

Xi Jinping a également appelé à promouvoir ensemble la coopération mutuellement bénéfique. Pour lui, les deux parties partagent de vastes intérêts communs dans de nombreux domaines, y compris les domaines traditionnels comme l’économie, le commerce, l’agriculture et les domaines émergents tels que le changement climatique et l’intelligence artificielle. Il est donc nécessaire selon lui de mettre pleinement à profit les mécanismes diplomatique, économique, financier, commercial et agricole rétablis ou établis, et de coopérer sur la lutte anti-drogue, les affaires judiciaires et l’application de la loi, l’intelligence artificielle et les sciences et technologies.

Pour le président Xi, la coopération entre grands pays est indispensable pour résoudre les problèmes auxquels fait face la société humaine. La Chine et les États-Unis doivent donc selon lui donner l’exemple en renforçant leur coordination et leur coopération sur les questions régionales et internationales et en fournissant plus de biens publics au monde.

Le président chinois a également appelé à favoriser ensemble les échanges humains. Il faut, a-t-il dit, augmenter le nombre de vols directs entre les deux pays, promouvoir la coopération touristique, élargir les échanges entre collectivités locales, renforcer la coopération sur l’éducation et encourager et soutenir l’intensification des échanges et de la communication entre les deux peuples.

Xi Jinping a par ailleurs exposé en profondeur la position de principe de la Chine sur la question de Taiwan. Cette question, a-t-il dit, demeure la question la plus importante et la plus sensible dans les relations sino-américaines. Il a souligné l’importance que la Chine accordait à la déclaration positive faite par la partie américaine à la rencontre de Bali. La partie américaine doit traduire par des actions concrètes sa déclaration de ne pas soutenir l’« indépendance de Taiwan », cesser de fournir des armes à Taiwan et soutenir la réunification pacifique de la Chine, a-t-il indiqué tout en affirmant que la Chine finira certainement et inéluctablement par réaliser sa réunification.

A l’issue des échanges, les deux Chefs d’État ont convenus de promouvoir et de renforcer le dialogue et la coopération entre les deux pays dans divers domaines, y compris la création d’un dialogue intergouvernemental sur l’intelligence artificielle, la mise en place d’un groupe de travail sur la coopération en matière de lutte anti-drogue, la relance, sur un pied d’égalité et dans le respect mutuel, des échanges de haut niveau entre les armées, des discussions sur la coordination de la politique de défense et des réunions dans le cadre de l’Accord consultatif militaire maritime sino-américain, l’organisation de conversations téléphoniques entre les commandants de théâtres d’opérations, l’augmentation significative du nombre de vols de passagers au début de l’année prochaine et l’élargissement des échanges dans les domaines de l’éducation, des étudiants, de la jeunesse, de la culture, du sport et entre les milieux d’affaires.

Les deux Chefs d’État ont souligné l’importance pour les deux pays d’accélérer leurs efforts conjoints pour répondre à la crise climatique au cours de cette décennie cruciale. Ils se sont félicités des discussions positives qui avaient eu lieu récemment entre les envoyés spéciaux pour le climat des deux pays, notamment autour des actions nationales sur la réduction des émissions dans les années 2020, des approches communes à adopter pour assurer le succès de la COP28, et du lancement du groupe de travail sino-américain sur le renforcement de l’action climatique dans les années 2020 visant à accélérer les actions climatiques concrètes.

Synthèse de Nadège YAMEOGO