Relecture du Code électoral : Les partis de l’ex majorité présidentielle posent un préalable pour leur participation

Les partis membres de l’ex Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) souhaitent la levée de la suspension des activités des partis politiques et l’ont fait savoir dans une lettre datée du 9 juin 2023 adressée au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS).

Ils posent la levée de cette suspension comme préalable à leur participation au processus de relecture du Code électoral et du régime juridique des partis et formations politiques, alors qu’ils ont été invités, ainsi que les autres composantes des partis et formations politiques, par le MATDS à faire parvenir leurs réflexions et avis sur les textes proposés en relecture.

L’ex APMP assure dans sa correspondance que la suspension des activités des partis et formations politiques empêche ces partis de se concerter convenablement.

