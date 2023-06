Remaniement du gouvernement : Du sang neuf dans quatre départements ministériels

Le Secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara a communiqué au 20h de la télévision nationale ce dimanche la nouvelle composition du gouvernement burkinabè.

Quatre changements ont eu lieu dans l’équipe gouvernementale, notamment, au niveau des portefeuilles en charge de l’Administration territoriale, de la Justice, de l’Agriculture et de l’Environnement.

Émile Zerbo est désormais le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Edasso Rodrigues Bayala a été nommé ministre de la Justice et de la promotion des Droits humains, Ismaël Sombié est le nouveau ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques et le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement sera dirigé désormais par Roger Barro.

C’est la troisième fois que le Premier ministre opère un changement dans son équipe depuis sa nomination.

Sidwaya.info