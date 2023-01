Remaniement ministériel : Issouf Sirima quitte le gouvernement, un nouveau ministère délégué créé

Le président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré a remanié le gouvernement burkinabè ce mardi 10 janvier 2023 à travers le remplacement du ministre en charge des Sports Issouf Sirima par Boubakar Savadogo et la création d’un ministère délégué chargé des Ressources animales.

De ce fait, Boubakar Savadogo est le nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi en remplacement de Issouf Sirima et Amadou Dicko est ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales.

Ce remaniement intervient un peu moins de trois mois après la formation du premier gouvernement Kyelem, le 24 octobre 2022.

Sidwaya.info