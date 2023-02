Rencontre tripartite Burkina-Mali-Guinée : les trois pays s’engagent à renforcer la solidarité contre l’insécurité

A l’issue de la rencontre tripartite des ministres en charge des affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina tenue, le jeudi 9 février 2023 à Ouagadougou, un communiqué final a été produit pour réaffirmer leur volonté commune de conjuguer les efforts pour faire face aux défis sécuritaires. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et aux principes de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine (UA), ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l’axe Ouagadougou-Bamako-Conakry, un domaine stratégique de développement. Nous vous proposons l’intégralité du communiqué final ci-dessous.