Rencontre Xi Jinping – Joe Biden : Perspective d’une ère de confiance entre Beijing et Washington

En marge de la 30e réunion des dirigeants économiques de l’APEC qui se tient à San Francisco aux États-Unis, le président chinois Xi Jinping s’entretiendra avec son homologue américain Joe Biden. Cette rencontre entre les présidents des deux premières puissances économiques du monde est appréhendée dans tous ses angles tant son enjeu est crucial dans un climat de tensions et morosité de la croissance mondiale. La stabilité des relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis est non seulement salvatrice pour les deux nations, mais aussi pour le monde entier.

Locomotives de l’économie mondiale, la Chine et les États-Unis ont connu des moments délicats dans leur coopération depuis les frictions commerciales depuis 2018. En dépit des incompréhensions, la volonté constante de trouver le juste compromis pour une coopération exempte de suspicions a toujours été maintenue. La preuve, cette rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden a été précédée d’un ballet diplomatique de hauts responsables américains et chinois à Beijing et à Washington.

Grâce à un dialogue constant entre les deux parties, l’axe Beijing-Washington a connu une relative stabilité ces derniers temps. Toutefois, il importe pour les présidents Xi et Biden de mieux clarifier certaines positions pour ouvrir un chapitre plus consensuel dans la coopération bilatérale. Cela est une nécessité absolue d’autant plus que les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis sont très importants. Les échanges commerciaux sont la pierre angulaire des relations entre les deux pays. Malgré la guerre commerciale et technologique, le volume des échanges n’a cessé d’augmenter entre la Chine et les États-Unis.

Il incombe donc aux deux parties d’œuvrer dans une relative communauté de vision pour rompre avec le cycle des divergences et inscrire la coopération sino-américaine dans une stabilité sur le long terme et dans l’intérêt de tous. Les précédentes rencontres entre personnalités chinoises et américaines ont à coup sûr balisé le terrain pour que les échanges entre Xi Jinping et Joe Biden puissent aboutir à des résultats conséquents.

Il faut se convaincre que la permanence d’incompréhensions entre les deux parties entrave non seulement les initiatives communes face aux défis de l’humanité, mais aussi compromet l’avenir d’un monde de plus en plus troublé. La configuration actuelle du monde où les intérêts des uns sont imbriqués à ceux des autres, il serait illusoire d’entretenir une compétition infructueuse entre les deux premières économies de la planète. Ce qui voudrait dire que les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant devraient avant tout être le socle sur lequel repose une coopération qui se veut stable et dynamique.

Comme l’avait souligné le président Xi Jinping à l’endroit du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, lors de son séjour à Beijing en juin dernier, la compétition entre grands pays ne correspond pas au courant de l’époque ni ne permet de résoudre les problèmes des États-Unis ou les défis mondiaux. L’essentiel réside dans la compréhension mutuelle et dans l’abandon des réflexes de soupçons ou de paternalisme à l’endroit d’une partie.

Cette rencontre est porteuse d’espoir pour la Chine et les États-Unis, et pour le reste du monde. L’on ose espérer que les deux dirigeants sauront transcender les divergences pour voir l’avantage que les deux nations ont à opérer un paradigme plus conciliant et soucieux de la préservation des intérêts communs. Les deux chefs d’État auront une belle occasion de bâtir une communication solide qui leur permettra d’aborder les questions d’ordre stratégique et global. Ce tête-à-tête offre une chance de façonner positivement les relations sino-américaines, et portant la stabilité au monde.

Karim BADOLO

CGTN Français