Rentrée touristique 2023: sous le signe de la résilience

La Ire édition de la rentrée touristique de l’année de l’Office national du tourisme burkinabè s’est tenue, le jeudi 23 février 2023, sur les sites du musée national à Ouagadougou et de sculpture sur granite de Laongo à Ziniaré, sous le thème : « Tourisme et crise sécuritaire : Quelle stratégie de résilience ? ».

Pour la Ire édition de la rentrée touristique, l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB) a convié, le jeudi 23 février 2023, à Ouagadougou, les faitières des acteurs du secteur des hôteliers, les agences de voyage, les restaurateurs, les guides touristiques et bien d’autres relevant essentiellement du secteur privé à l’effet d’échanger sur deux préoccupations majeures que sont la relance de la destination Burkina Faso et la promotion du tourisme interne. Ainsi, la rentrée touristique de cette année s’est déroulée autour de deux points.

Il s’agit d’une conférence publique sous le thème : « Tourisme et crise sécuritaire : Quelle stratégie de résilience ? » et une visite de sites touristiques. Selon le conférencier Abdoulaye Dioni, la pertinence du thème a permis d’échanger sur les difficultés que rencontrent les acteurs de la chaine de tourisme. « La maladie à fièvre Ebola, la COVID-19, les crises sécuritaire et humanitaire ont négativement impacté le secteur du tourisme », a-t-il indiqué.

Paradoxalement en 2019, malgré ces phénomènes, a-t-il relevé, le secteur du tourisme a enregistré 570 000 touristes, dont 368 000 nationaux. A en croire M. Dioni, les indicateurs de l’évolution du tourisme montrent à souhait que le secteur est résilient. Selon lui, le secteur se portera mieux si les deux axes principaux que sont le tourisme interne et la destination Burkina sont développés. Le contrôleur interne de l’ONTB, Toussaint Somda, a présenté les activités majeures qui permettent de développer la pratique du tourisme interne. Le dernier point consacré à la promotion de la destination Burkina Faso.

Pour la directrice générale de l’ONTB, Marguerite Douanio/Sou, la destination Burkina est d’abord dévolue aux Burkinabè de l’intérieur et ceux de l’extérieur. Il en est de même, a-t-elle requis pour le tourisme interne. Elle s’est réjouie de la tenue prochaine de la 13e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), du 26 au 29 octobre 2023. La tenue de toutes ces activités, foi de Marguerite Douanio/Sou, témoigne de la volonté des autorisées de faire du secteur du tourisme ,un levier de développement endogène durable.

Le président de la fédération nationale des restaurateurs et hôteliers du Burkina, Félix Bayala, a salué les initiatives de l’ONTB dans le cadre de la rentrée touristique 2023. « Au regard des activités déclinées pour la relance de nos activités, je fonde l’espoir que notre domaine pourra soutenir l’économie nationale », a-t-il souhaité. La visite de deux sites touristiques, notamment le musée national et la sculpture sur granite de Laongo à Ziniaré a marqué la fin de la Ire édition de la rentrée touristique.

Emmanuel BICABA